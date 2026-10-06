Hablemos de marketing: formación y tecnología para comprender al nuevo consumidor de Salto

El Polo Educativo y Tecnológico de la UTU realiza la tercera edición de “Hablemos de marketing”, una jornada abierta a estudiantes, emprendedores y empresas que aborda los cambios tecnológicos y el vínculo con los consumidores.

La tecnicatura en Marketing que ofrece UTU en Salto desarrolla la tercera edición de la jornada “Hablemos de marketing”, una propuesta que reúne a profesionales de la disciplina, la comunicación y la publicidad para compartir experiencias y conocimientos con quienes se encuentran en proceso de formación.

Gabriela Baldassini, docente del PET y de la UTU desde hace más de 20 años y responsable de distintas asignaturas vinculadas con el marketing y el marketing de servicios, explicó a la diaria que la actividad busca trascender el ámbito estrictamente académico. La jornada convoca a profesionales que actualmente trabajan tanto en el ámbito público como privado, “con el objetivo de que sus experiencias puedan contribuir a la formación de los estudiantes de la tecnicatura”.

La invitación, sin embargo, “está abierta a toda la comunidad. Emprendedores, empresas, estudiantes de otras formaciones y personas interesadas en la temática pueden participar en una actividad que procura mostrar que el marketing atraviesa prácticamente todos los rubros profesionales”.

Uno de los principales ejes de la jornada está relacionado con las transformaciones que la tecnología está generando en el marketing, el comercio y las empresas. Las exposiciones de los magísteres Antonio Oliva y Antonio Correa abordarán, entre otros aspectos, los algoritmos y la denominada ruta digital.

Para Baldassini, la tecnología “ya es parte de nuestra vida diaria” y resulta imposible pensar la actividad comercial sin tener en cuenta su presencia. Sin embargo, consideró que la incorporación de herramientas digitales no debe hacer perder de vista el componente humano. “No podemos olvidarnos de que el cliente, antes que cliente, es persona”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, entiende que “las empresas deben aprender a combinar el conocimiento del consumidor con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías”. Para ello, “resulta fundamental investigar el mercado y comprender las necesidades y características de las personas a las que se pretende llegar”.

En una sociedad caracterizada por una comunicación permanente y por mensajes cada vez más simplificados, Baldassini entiende que también “es necesario realizar un uso adecuado de las herramientas disponibles”. La tecnología, remarcó, debe estar “siempre al servicio del cliente”.

La jornada contará, además, con la participación de algunos de los primeros egresados de la tecnicatura, quienes finalizaron sus estudios el año pasado y ya se encuentran desarrollando actividades vinculadas con el marketing.

Algunos de ellos trabajan en empresas y otros han iniciado sus propios emprendimientos, por lo que podrán compartir con los actuales estudiantes sus experiencias y el camino recorrido desde la formación académica hacia el ámbito laboral.

Para Baldassini, “este intercambio permite mostrar de manera concreta las posibilidades que ofrece la capacitación en marketing y cómo los conocimientos adquiridos pueden aplicarse en diferentes ámbitos”.

Una disciplina que atraviesa todos los sectores

La docente destacó que el marketing no debe ser entendido como una herramienta exclusiva de determinadas empresas o actividades comerciales. Por el contrario, considera que “se trata de una disciplina presente en prácticamente todos los rubros”, afirmó, al tiempo que señaló que “acompaña las transformaciones que se producen en la vida cotidiana y en la manera en que las personas se vinculan con las empresas”.

En ese escenario, consideró “prioritaria la formación en esta área, particularmente por los cambios registrados en la forma en que los consumidores llegan a las empresas y toman contacto con ellas”. A su entender, “las organizaciones tienen por delante el desafío de actualizarse y trabajar especialmente en el área comercial, pero también en la gestión humana”. Toda estrategia o plan de acción requiere de personas y, por eso, el llamado “cliente interno” ocupa un lugar central.

Finalmente, Baldassini valoró la posibilidad de contar en Salto con propuestas de capacitación vinculadas con el marketing y adelantó que el objetivo es continuar ampliando las alternativas formativas.

La jornada “Hablemos de marketing” aparece así como un espacio de encuentro entre estudiantes, profesionales, empresas y emprendedores, pero también como una oportunidad para reflexionar sobre los cambios que la tecnología está produciendo en las relaciones comerciales.

“Vamos por más”, expresó Baldassini, al referirse a la intención de “continuar sumando distintos tipos de formación complementaria que permita ampliar las posibilidades de los estudiantes y brindarles nuevas herramientas para su desarrollo profesional”, concluyó.