La Udelar lanzó en Salto la Maestría en Políticas Públicas y reclamó más recursos para el desarrollo universitario

La Universidad de la República (Udelar) realizó este jueves en la sede Salto del Cenur Litoral Norte el lanzamiento de la Maestría en Políticas Públicas, una propuesta de posgrado que busca ampliar la oferta académica en el interior y generar conocimiento aplicado a las necesidades de la región.

La actividad contó con la presencia del rector de la Udelar, Héctor Cancela, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Midaglia, el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Líber Acosta, y el director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera.

Al momento de la presentación de la maestría, Cabrera sostuvo que la puesta en marcha de la maestría constituye “un hito en lo que representa la descentralización universitaria”. Acosta consideró que la llegada de este nivel de formación representa “un salto cualitativo” para el desarrollo de la universidad en el interior.

Según explicó, el objetivo es contribuir a la acumulación de “masa crítica en la investigación, en la generación de conocimiento” y fortalecer el vínculo de la universidad con el medio. En ese sentido, destacó especialmente la posibilidad de trabajar sobre los problemas territoriales desde una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional.

La decana de Ciencias Sociales sostuvo que “una parte de la formación tendrá un componente teórico, mientras que otra estará vinculada directamente con los problemas y las características de la región”. Remarcó que las políticas públicas son, por definición, un área interdisciplinaria y que el diseño de la propuesta apunta precisamente a combinar los conocimientos generales con la experiencia y las problemáticas que surgen en el territorio.

Por su parte, Cancela manifestó su satisfacción por la puesta en marcha de la maestría considerando que “muestra el grado de avance y de madurez que el Cenur Litoral Norte y sus sedes, en este caso la sede de Salto, están teniendo”, afirmó.

El rector vinculó este crecimiento con un modelo universitario basado en la radicación de docentes de alta dedicación y en el desarrollo de las distintas funciones de la Udelar en el territorio: enseñanza, investigación y extensión. También relacionó el lanzamiento con el debate presupuestal que se desarrolla en el Parlamento. Señaló que “la existencia de esta propuesta demuestra cómo los recursos destinados a la universidad pueden traducirse en iniciativas concretas en el interior”.

Sin embargo, expresó preocupación porque, según indicó, en la Rendición de Cuentas que se estaba considerando en la Cámara de Diputados no se habían asignado nuevos fondos para continuar con el desarrollo universitario en el interior. “Creemos que sigue habiendo una deuda histórica del país con el desarrollo en territorio, en las distintas regiones, en este caso en el litoral norte”, afirmó.

Sobre los objetivos de la nueva maestría, Cancela sostuvo que “el propósito central es generar conocimiento que contribuya al desarrollo del país”. En particular, señaló que “las políticas públicas resultan fundamentales para mejorar el funcionamiento del Estado, optimizar los recursos y diseñar estrategias de desarrollo en áreas como salud, educación, producción e inversiones públicas”.

La maestría también busca responder a una necesidad concreta del propio sistema universitario, que es facilitar que los docentes radicados en el interior puedan continuar su formación sin tener que trasladarse permanentemente a Montevideo. “Hasta el momento la oferta de posgrados estaba muy concentrada en Montevideo, eso implicaba que docentes radicados aquí tenían que viajar a Montevideo, se les hacía más difícil hacer su posgrado”, explicó.

Déficit edilicio: una preocupación para Salto

Cancela fue consultado por la diaria respecto de la falta de infraestructura para acompañar el crecimiento de la matrícula y de la oferta académica. El rector reconoció que la situación edilicia de la sede Salto constituye una preocupación para la Udelar. “En Salto en particular sabemos que hay un déficit edilicio, que ha crecido mucho la cantidad de estudiantes, lo que es excelente, y estos edificios que son muy lindos y muy modernos no dan abasto”, sostuvo.

La universidad incluyó dentro de sus planteos presupuestales un plan de obras destinado al desarrollo universitario en el interior. En el caso de Salto, Cancela señaló que existe un proyecto avanzado y que la institución cuenta con parte de la financiación necesaria. “En el caso de Salto efectivamente es necesario un aporte adicional, pero que ni siquiera es el de toda la obra, sino que es de un componente de la obra”, explicó, manifestando además su expectativa de que el Parlamento pueda contemplar esa necesidad mediante una reasignación presupuestal.

En caso contrario, señaló que la universidad continuará buscando alternativas de cooperación con gobiernos departamentales y otras instituciones públicas.

Cancela sostuvo que el problema no se limita a los edificios. El crecimiento de la matrícula también genera presión sobre los equipos docentes, los insumos y los gastos de mantenimiento. “Lo que vemos es que las y los jóvenes, las familias, la gente en general de Uruguay apuesta a la educación, que crece la cantidad de estudiantes inscriptos en todo el país, pero en el interior crece más rápido aún”, afirmó.

En el caso del Cenur Litoral Norte, consideró que el crecimiento ha sido especialmente significativo. Sin embargo, advirtió que los recursos no han aumentado al mismo ritmo. El rector vinculó finalmente la discusión presupuestal con una concepción más amplia sobre el papel de la educación pública y su impacto social.

Para Cancela, el desafío consiste en aprovechar el interés creciente de los jóvenes por estudiar y generar las condiciones para que puedan hacerlo, particularmente, en el interior. “Necesitamos justamente darles oportunidades a las y los jóvenes que quieren estudiar, que quieren aprender, que quieren luego volcar eso y ser útiles a la sociedad”, concluyó.