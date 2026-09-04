Mauricio Cabrera fue reelecto para dirigir el Cenur Litoral Norte hasta 2030

En este nuevo período de gestión se hará foco en la consolidación institucional, se llevarán adelante políticas transversales y se trabajará en la democratización educativa.

Mauricio Cabrera Cedres fue reelecto como director del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República para el período 2026–2030.

En diálogo con la diaria, expresó que su primera impresión ante la confianza renovada del cogobierno universitario es de “agradecimiento”, pero también de conciencia sobre el desafío que implica continuar liderando un proyecto que ha transformado la educación superior en el norte del país.

“Esa confianza va atada al desafío de este nuevo periodo”, afirmó, subrayando que la reelección no es solo un reconocimiento, sino también un compromiso con una institucionalidad que ha crecido, se ha diversificado y hoy enfrenta retos complejos.

Cabrera detalló que el plan presentado a los colectivos universitarios se organiza en torno a tres ejes orientadores. El primero apunta a profundizar la identidad del Cenur como una institucionalidad distinta a la lógica montevideana. “Ya no somos una Facultad, somos diferentes. Tenemos todas las áreas del conocimiento y estamos distribuidos desde Artigas hasta Río Negro”, explicó.

Esa realidad exige instrumentos propios y soluciones novedosas, porque los modelos tradicionales de la capital “no necesariamente se adecúan” al territorio.

El segundo eje se centra en consolidar lo construido. En las últimas dos décadas, el Cenur ha multiplicado su matrícula, ampliado su oferta educativa y fortalecido sus grupos de investigación. Sin embargo, Cabrera advierte que el crecimiento debe sostenerse en un contexto de restricción presupuestal. “No quiere decir que no vayamos a hacer nada nuevo, pero sí con un fuerte foco en consolidar lo que hemos construido”, señaló.

El tercer eje está vinculado a una planificación presupuestal estratégica que permita sostener las funciones universitarias y atender temas transversales que preocupan a la institución, como la violencia, salud mental y las tensiones sociales que atraviesan a la comunidad universitaria. Cabrera recordó que “estos asuntos ya estaban en la agenda antes del reciente episodio que generó conmoción pública, y que requieren políticas claras y sostenidas”.

Consultado por nuestro medio sobre la percepción de que el interior ofrece mayor seguridad y calidad de vida para estudiantes que llegan desde Montevideo, Cabrera reconoció que ese es uno de los motivos por los que muchos jóvenes eligen el Cenur. Sin embargo, advirtió que la región no está ajena a las problemáticas nacionales. “Somos reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, que cada vez está más intolerante y la violencia se expresa de diferentes maneras”, afirmó.

En ese sentido, el Cenur está alineado con las políticas generales de la Universidad de la República y “atraviesa un proceso de revisión de prácticas y normativas para mejorar la respuesta institucional ante situaciones de vulnerabilidad”.

Prioridades para 2026–2030

En su reflexión final, Cabrera profundizó en las líneas estratégicas vinculadas al desarrollo académico. Una de las prioridades será incentivar programas interdisciplinarios que aborden problemáticas del territorio y fortalezcan la integralidad.

Destacó el primer programa integral del Litoral, creado en el período anterior, como una herramienta clave para promover enseñanza activa, investigación en diálogo con los saberes locales y una universidad comprometida socialmente. “No tiene razón de ser que la universidad sea descentralizada si no es una universidad comprometida con las problemáticas de la región”, sostuvo.

También subrayó la necesidad de avanzar en una “democratización efectiva del acceso y la permanencia”. Si bien la descentralización ha sido uno de los mayores hitos de ampliación del acceso a la educación superior, Cabrera enfatizó que “el desafío ahora es asegurar que los estudiantes ingresen, permanezcan y egresen”.

Para ello, es imprescindible atender las singularidades de una población diversa, como jóvenes de quintiles socioeconómicos bajos, estudiantes del interior profundo que enfrentan desarraigo, personas con discapacidad y estudiantes privados de libertad. “Ahí hay un gran camino para avanzar”, concluyó, reafirmando que el Cenur Litoral Norte seguirá trabajando para que la democratización no sea solo un principio, sino una realidad sostenida.