Siete familias entre el barro y la incertidumbre reclaman respuestas a la Intendencia de Salto

Las familias del Pasaje Los Sauces denuncian abandono tras los daños provocados por la tormenta del 18 de julio, y temen que las nuevas lluvias vuelvan a desbordar la cañada.

Siete familias del Pasaje Los Sauces, en el barrio Andresito 2 de Salto, atraviesan una situación que se agrava cada vez que llueve.

Después de los importantes daños provocados por la tormenta del pasado 18 de julio, los vecinos denuncian abandono por parte de la Intendencia de Salto y reclaman respuestas ante las condiciones de riesgo en las que viven.

En diálogo con la diaria, la referente barrial Erika Alayon explicó que el temporal provocó la voladura de techos, caída de árboles y columnas, además de otros perjuicios en las viviendas de la zona. Sin embargo, semanas después, las familias continúan esperando soluciones mientras se preparan para enfrentar nuevamente un escenario de lluvias y tormentas.

El pronóstico para hoy viernes 28 de agosto vuelve a generar preocupación entre los vecinos. Según explicó Alayon, ante nuevas precipitaciones, la cañada existente en el lugar vuelve a desbordarse y arrastra ramas y basura, elementos que terminan generando obstrucciones y provocando que el agua alcance la zona donde están ubicadas las viviendas.

La situación cotidiana, según la referente vecinal, es particularmente compleja. Las siete familias están literalmente asentadas en el barro, en un entorno donde proliferan las aguas servidas. En ese lugar viven 11 niños, además de personas con discapacidad y niños que presentan problemas respiratorios, lo que incrementa la preocupación de los vecinos frente a las condiciones ambientales y sanitarias.

A las dificultades provocadas por el agua se suma otro riesgo: el cruce de la cañada. Alayon señaló que el paso por ese lugar representa un peligro permanente debido a que no existen elementos de seguridad que permitan transitarlo con las condiciones mínimas necesarias.

Andresito 2, Salto, el 28 de agosto Foto: Ariel Volpi

Durante la noche, la situación se vuelve todavía más preocupante. De acuerdo con la vecina, el sector no cuenta con alumbrado público, por lo que la falta de iluminación incrementa la sensación de inseguridad entre quienes viven allí.

Frente a este escenario, las familias plantean la necesidad de evaluar un eventual realojo, teniendo en cuenta las condiciones de riesgo a las que están expuestas. Mientras esa posibilidad no se concrete, solicitan que se adopten medidas que permitan mejorar las condiciones de vida de los pobladores y reducir los peligros que enfrentan cotidianamente.

Los vecinos ya hicieron llegar formalmente sus reclamos a las autoridades. Días atrás, una misiva fue entregada en mano al intendente de Salto, Carlos Albisu, en la que plantearon la situación y solicitaron ayuda para poder salir de las condiciones en las que se encuentran. Según Alayon, hasta el momento no han recibido una respuesta.

Ahora, la atención está puesta nuevamente en el cielo. Los pronósticos de lluvias y tormentas para Salto durante este viernes generan incertidumbre y angustia entre las familias del Pasaje Los Sauces, que temen que el agua vuelva a desbordar la cañada y agrave una situación que, aseguran, ya es crítica.

Para estos vecinos, cada nueva lluvia no es solamente un fenómeno meteorológico: es la posibilidad de que el agua vuelva a ingresar en un entorno donde, según denuncian, siete familias continúan esperando una respuesta.