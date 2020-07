Cuando se tiene encendido un aparato que haga combustión hay que tener al menos una ranurita abierta. “Asumimos que la eficacia de calentar puede ser menor, porque el mensaje de ahorro de energía eléctrica es ‘ponga burletes’, pero las personas no tienen por qué saber que cuando uno usa electricidad puede burletear todo lo que quiera porque no se genera gas, pero cuando se usa combustión el concepto de ahorro de calor burleteando es erróneo”, afirmó Laborde, que insistió en “la comprensión de esa diferencia, que parece sutil pero no lo es”, y agregó que “la puerta abierta puede ser la diferencia entre una intoxicación por monóxido y una muerte por monóxido”.