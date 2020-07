Con el correr de los días se siguen sumando nuevos casos de coronavirus vinculados a instituciones de salud. Este miércoles de tarde se supo, según informó El País y luego confirmó la diaria, que tres centros de hemodiálisis del Fondo Nacional de Recursos fueron cerrados por 24 horas, dado que un funcionario que trabaja en todos ellos dio positivo. Los centros son Rodó, Cedina y Sedic. El cierre fue preventivo, sólo por este miércoles. Se realizó el hisopado a 180 pacientes, y se está a la espera de los resultados.

El titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, subrayó en una rueda de prensa que en los tres lugares que se cerraron se hizo la desinfección correspondiente. En cuanto a los casos que surgieron en mutualistas, dijo que llevará 45 días “levantar” el último brote y que están alerta. Agregó que pidió un “refuerzo presupuestario”, que Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, otorgó, “con mucha sensibilidad social”. Con eso reforzarán “todo el sector de epidemiología” hasta que se logre “terminar con este evento mundial y llegue la ansiada vacuna”.

Además, Salinas confirmó que este miércoles se redactó la ordenanza –que se publicará este jueves– que establece que a todas las personas que vayan a internarse “por cualquier motivo” en centros de salud se les realizará un test de coronavirus. Mientras se espera el resultado la persona quedará en una sala aislada, y si le da negativo, pasará al área común. También se estableció un protocolo referido a los pacientes de mayor edad que son dados de alta y van a un residencial. Se les hará el hisopado a la salida para que “no lleven el virus al residencial de origen”.

En cuanto a los servicios de acompañantes, donde se detectaron nueve casos, dijo que con las cámaras de esos servicios llegaron a un acuerdo de ajuste en los protocolos: utilizarán mascarilla, guantes y sobretúnica. La segunda disposición es que los empleados “no roten de mutualista”, para que no sean vectores del virus.

A su vez, Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), estuvo este miércoles en Durazno, en un acto de asunción de las nuevas autoridades del centro departamental. En una rueda de prensa el jerarca dijo que los centros hospitalarios son lugares de riesgo “porque es el lugar al que concurre una persona cuando se siente mal”. Subrayó que todo el equipo del MSP, los directores departamentales y las autoridades de ASSE están trabajando “fuertemente” en todos los centros en que se detectan brotes.

“El triunfo está en continuar con la búsqueda de la línea epidemiológica. Como saben, se va preguntando a cada uno de los funcionarios por todos sus contactos. Es un trabajo muy tedioso, de mucha paciencia, y eso lleva a realizar los hisopados”, señaló. Agregó que los nuevos brotes no se produjeron porque se rompieron los protocolos, sino porque en algún momento “se pudo haber bajado un poco la guardia”. Por último, dijo que el multiempleo en la salud “es un problema” y por eso “hay que extremar mucho los cuidados”.

“Seguimos sin encuarentenar gente”

El martes de noche se conoció que el CASMU había detectado siete casos de coronavirus, cuatro pacientes y tres funcionarios, y que habían sido testeados por screening, es decir, buscando saber si tenían la enfermedad aunque no manifestaran síntomas, como era el caso. En diálogo con la diaria, el presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, informó que ninguno de ellos se encontraba en el sanatorio 2 –donde se hicieron los estudios–, por lo que la actividad del centro continúa con normalidad. “Seguimos sin encuarentenar gente”, afirmó Rodríguez.

El médico detalló que esos siete casos no estaban vinculados entre sí. Dijo que los funcionarios trabajaban en diferentes pisos, que dos de ellos estaban haciendo cuarentena desde el domingo 12 y que una fisiatra estaba en cuarentena desde el miércoles 15. En cuanto a los pacientes, explicó que uno de ellos es trabajador de la salud –no es empleado del CASMU, sino socio– y que, al igual que los otros tres, también estaba en domicilio; están buscando los nexos epidemiológicos y en los casos de una de las pacientes, sospechan que se contagió de una trabajadora de una empresa de acompañantes que estaba vinculada al foco de la Médica Uruguaya. En este momento, el CASMU no tiene pacientes internados con covid-19.

El miércoles 15, a partir del brote en la Médica Uruguaya, el CASMU empezó a hacer hisopados a pacientes y a trabajadores. Hasta el martes de noche había hecho 363, según el comunicado que emitió la institución; Rodríguez informó que en la mañana de este miércoles se hicieron 65, todos los cuales dieron negativos, y se aguardaba por el resultado de los hisopados hechos en la tarde.

Pacientes y funcionarios que se comunicaron con la diaria manifestaron preocupación por el mal uso de equipos de protección personal de los trabajadores de la salud, o por la falta de distancia, en diferentes centros de salud. Al respecto, Rodríguez dijo que el MSP visitó el CASMU la semana pasada: “Nos felicitaron por cómo estábamos llevando adelante los controles”, dijo. Sin embargo, hay críticas de funcionarios por la falta de distancia, de uso de tapabocas y por el reducido espacio de los vestuarios. Rodríguez reconoció que han recibido quejas y anunció que se les aplicará sanción a los funcionarios médicos y no médicos que no cumplan con los protocolos; en cuanto al tamaño de las áreas para uso del personal, dijo que se dispuso mantener la distancia de dos mesas en la cocina y en el comedor, y que se vallaron sillas para que no las usen.

Sobre el comunicado acerca de los hisopados a quienes vayan a internarse, Rodríguez opinó que “como medida preventiva puede ser positiva porque el virus está circulando”, pero expresó que “normalmente en medicina, cuando uno determina un examen, lo hace pensando en la prevalencia de la enfermedad, la incidencia, los antecedentes del paciente y sus contactos; no lo determina al barrer con todo el mundo”. “Esta es una situación especial, quizás haya que tomar decisiones especiales”, finalizó.