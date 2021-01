Esta semana Durazno estuvo en el centro de una polémica por la cuarentena de trabajadores de la salud que derivó en que su intendente, Carmelo Vidalín, renunciara a la presidencia del Comité de Emergencias Departamental. Según explicó a la diaria, la razón fue una “diferencia de criterio” entre el accionar de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y una mutualista privada, cuando ambas instituciones siguieron diferentes criterios a la hora de mandar a cuarentena a sus trabajadores; pero, ¿qué accionar se debería haber seguido?

En diálogo con Informativo Sarandí, Vidalín detalló que, en su opinión, cuando una persona es contacto con un positivo de coronavirus debe ir a hisoparse y hacer cuarentena hasta que esté el resultado. A pesar de que ese es el procedimiento para la mayoría de la población, no es igual para el personal de la salud, que se maneja con distintos criterios.

“Hay determinadas prerrogativas para los funcionarios de la salud que yo no comparto. No comparto que el personal de la salud pueda estar trabajando en un centro de salud, no comparto eso porque entiendo que hay otros mecanismos, como la realización de test rápidos, con los que se determina que la persona que forma parte del sistema de salud tenga o no tenga el virus”, comentó el intendente.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP), en base a referencias académicas, definió otro proceder: en las indicaciones de testeo, cuarentena y aislamiento que la Dirección General de la Salud envió a laboratorios e instituciones de salud el 26 de octubre y que actualizó el 7 de diciembre, se especifica que si el personal de la salud utilizó correctamente los equipos de protección personal no debe hacer cuarentena ni hisoparse, e incluso cuando llega a haber una duda sobre el uso del equipo recomiendan hisoparse, pero sin hacer cuarentena.

“En el personal de la salud que estuvo expuesto a un caso de covid-19 (fuera del área covid), se identifican tres categorías con medidas de control diferentes: a) si el personal de salud utilizó el equipo de protección personal (EPP) durante todo el período laboral, no se indica cuarentena ni hisopado; b) si existe alguna duda de si el personal de salud se retiró la mascarilla en algún momento o sobre el correcto uso, se indica hisopado a los siete días (sin cuarentena); c) si no cumplió con el EPP, se indica cuarentena e hisopado al día siete del último contacto”, establece el protocolo.

Según explicó en diálogo con la diaria Carlos Cardoso, presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior, “se entiende que el personal de salud es idóneo y sabe manejar perfectamente el equipo de protección personal, por lo que no habría posibilidad de contagio; tal como dice el documento del MSP, no es necesario hacer cuarentena por tener contacto con un positivo dentro del hospital, de lo contrario un médico cada vez que atiende a una persona con síntomas debería ir a hacer cuarentena”.

Con respecto a la sugerencia hecha por Vidalín sobre hacer test rápidos al personal de la salud, Cardoso afirmó que por lo general demoran 24 horas, pero si el intendente se refería a los test de antígenos, que devuelven un resultado en menos tiempo, advirtió que “no están recomendados para personas que no tienen síntomas, por lo que no sería viable en este caso”.

Sobre la decisión de ASSE de indicar hacer cuarentena a más trabajadores, Cardoso opinó que “se puede hacer, pero técnicamente está actuando fuera de la norma, es decir, está extremando las medidas más de lo necesario; no es castigable, pero tampoco es necesario”.

Tanto el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como los representantes de la Federación Uruguaya de la Salud, dieron por “laudado” el tema cuando la mutualista accedió a que los trabajadores hicieran cuarentena mientras esperaban el resultado.