La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) había agendado una reunión con la Comisión de Salud del Senado para el jueves 21; los legisladores la postergaron para este miércoles, pero hoy también fue suspendida. Según aclaró el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, el presidente de la comisión, Guido Manini Ríos, informó que los recibirán el 10 de febrero.

A pesar de la postergación a la FUS, la Comisión de Salud del Senado está en reuniones este miércoles. Al mediodía los legisladores recibieron al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, para hablar sobre la situación de la pandemia y la afectación de los recursos presupuestales asignados. En el orden del día de la comisión no aparecen en particular los reclamos de los trabajadores, pero sí el análisis de la pandemia en el país.

Bermúdez declaró en una rueda de prensa que “en 25 años de dirigente sindical” nunca había visto algo así, y resaltó que la situación de pandemia que tenían planificado discutir no admite mayores demoras. En particular, comentó que llegaron al Senado buscando información sobre las vacunas, ya que el personal de la salud será el primero en recibir las dosis.

Los trabajadores quieren saber sobre las vacunas que recibirán, cuántas se van a comprar, cuándo van a llegar y cuáles son los detalles del plan de vacunación. “Nos parece que tiene que haber una información cristalina, transparente, y quien debe encabezar ese proceso es el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud”, dijo Bermúdez, y agregó: “Como no tenemos ninguna convocatoria del ministerio, lo veníamos a plantear al Parlamento”.

Para el dirigente sindical la discusión no debería girar en torno a la obligatoriedad de la vacuna para el personal de la salud, sino sobre los datos que tiene el gobierno acerca del plan de vacunación. “Se dice que se va a vacunar primero a los trabajadores de la salud, a la población mayor; a los trabajadores de la educación parece que se les va a dar la vacuna china y a nosotros la de Pfizer, pero eso no lo sabemos, no lo conocemos”, aclaró.

“Lo obligatorio es que nos digan a los uruguayos cómo sigue este proceso, no alcanza que el presidente de la República diga 'tengan confianza en mí'. No votamos un mensajero divino, votamos un presidente”, opinó Bermúdez.

Asimismo, el dirigente sindical demandó mayor información “para la gente” que tiene que saber “cuándo, dónde y cómo” se va a vacunar, y argumentó que esos datos deberían estar en poder de los trabajadores de la salud. Además, apuntó contra la falta de discusión que hubo sobre las vacunas, en particular sobre el precio que pagó Uruguay por las dosis que recibirá.

Otro de los temas que la FUS quería plantear a los legisladores es la falta de pago por las licencias médicas o por los días de cuarentena que deben hacer los trabajadores de la salud. Según detalló, el Banco de Previsión Social no les paga a los trabajadores los primeros días que deben permanecer en cuarentena mientras esperan los resultados del hisopado, y el Banco de Seguros del Estado tampoco se hace cargo de certificar a los trabajadores que tienen el virus, a pesar de que la ley indica que debe hacerlo y se les debe pagar 100% del sueldo.

“Esto también lo veníamos a decir, y tenemos que esperar al 10 de febrero para tener una respuesta a esta situación. Nos parece que los tiempos de esta comisión o de quien la preside no están de acuerdo con la pandemia”, aseguró Bermúdez.