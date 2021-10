Los cambios que los senadores oficialistas proponen hacer, a través del proyecto de Rendición de Cuentas, en el programa de Unidades Docentes Asistenciales (UDA) que gestionan la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) causaron alarma en el ámbito universitario. Este fue el primer punto de la sesión del miércoles del Consejo de la Facultad de Medicina. El programa UDA, que se creó en 2008 y funciona desde 2010, apunta a la formación y el fortalecimiento de los recursos humanos en ASSE.

El prestador público no estaba conforme con la gestión de las UDA, y esto llevó a varios meses de negociación. Lo cierto es que el martes, los legisladores oficialistas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado introdujeron un cambio en el articulado que, según expresaron este miércoles el decano de Medicina, Miguel Martínez, y el resto de los consejeros no se condice con lo que habían acordado con los referentes de ASSE. La nueva redacción del artículo sobre las UDA establece que “el programa será gestionado y administrado en su totalidad” por ASSE, que “suscribirá un convenio con la Facultad de Medicina” para la formación de recursos humanos que requiera ASSE para la cobertura de sus necesidades asistenciales, así como para contemplar la función asistencial de docentes de Medicina.

“Estamos preocupadísimos porque este mensaje a nuestro entender destruye el programa UDA, porque lo destruye en sus cometidos y lo destruye en la propia ejecución”, expresó Martínez.

El intercambio entre los consejeros duró más de dos horas, la primera parte fue abierta y luego se solicitó a quienes no forman parte del consejo que salieran de la sala. Hasta ese momento, tanto docentes como estudiantes y egresados se manifestaron contrarios a la propuesta de los senadores oficialistas, y evaluaron los pasos que podrían dar y las posibles consecuencias.

Pasos a seguir

El consejo resolvió declararse en régimen de sesión permanente y convocar a un consejo extraordinario que se hará el viernes. Rechazó “enfáticamente” los cambios que introdujo la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, “dado que incumplen los acuerdos construidos entre ASSE y la Facultad de Medicina”. Convocó para este jueves a las 19.00 a una conferencia de prensa y anunció que denunciará a la opinión pública “la gravedad de esta resolución que hace que se retroceda en términos de calidad y seguridad asistencial en ASSE”. “Para revertir esta situación” solicitará reuniones con legisladores, con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y con los ministros de Salud Pública y de Educación y Cultura, Daniel Salinas y Pablo da Silveira, respectivamente.

Los consejeros saben que tienen que moverse rápido. Juan Riva, del orden docente, afirmó que “la única posibilidad que tenemos para intentar revertir esta situación es evitar que llegue al Senado”, que el martes comenzará a discutir el proyecto, que ahora está en comisión. Para eso, el orden docente propuso hacer una conferencia de prensa, porque “la desinformación es enorme”, planteó Riva. “Tenemos la convicción de que en general los legisladores no tienen idea de la magnitud de lo que está pasando”. El argumento fue retomado por el decano: “No hay una idea clara del nivel de destrucción que sucede al exponernos a una situación de este tipo”, dijo. Martínez pidió generar “total conciencia de en qué situación quedaría el sistema de salud, pero no sólo el público, porque acá se forman todos los médicos, todos los técnicos; esto va a desestructurar, incluso el plan de estudio va a haber que revisarlo. Una ruptura de este tipo la considero realmente desastrosa”, afirmó.

Julio Vignolo, consejero por el orden docente y asesor del ministro de Salud Pública sobre la covid-19, sostuvo que se afectará el programa por dos lados: por los salarios, que no serán ajustados por el índice de precios al consumo, lo que implicará que cada vez haya menos cargos, y por la gestión. “¿ASSE puede tener todo el control de la gestión de las UDA cuando hay que definir cosas que son típicamente académicas y formativas de los estudiantes de Medicina? Es un contrasentido básico”, expresó. Aclaró que ASSE está en el programa por ser “el mayor socio de la Facultad de Medicina” en la tarea asistencial, pero que “esto no es un programa de ASSE” y que la facultad tiene una obligación “académica, ética y moral” de formar recursos humanos. Recordó lo que fue la gestión asistencial de la pandemia y la formación del Grupo Asesor Científico Honorario, ámbito que integró. “Esa Facultad de Medicina que tuvo una participación yo diría ejemplar ¿hoy va a formar médicos que no estén capacitados, o no va a poder formar médicos de acuerdo al plan de estudio que tenía?”, se preguntó, y agregó que es como si les dijeran “gracias por todo esto, pero no saquen más médicos”.

El programa UDA tiene cerca de 2.000 cargos docentes. Tiene programas en la comunidad, en el primer nivel de atención, pero también en las áreas más especializadas, por ejemplo, 100% de los cargos de anestesistas en el Instituto Nacional del Cáncer, la guardia entera de ginecología de la maternidad del Pereira Rossell o toda la rehabilitación con fisioterapia que se hizo en los dos CTI de covid-19 de ASSE, enumeraron.