El titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, se vacunó en la mañana de este lunes en el hospital Maciel. Pasados los 15 minutos que indica el protocolo, habló con la prensa sobre el proceso de vacunación en Uruguay y advirtió que las autoridades siguen de cerca la situación de Brasil, donde ya se han registrado dos mutaciones del coronavirus y aumentan los contagios de forma exponencial.

“Tenemos que vacunarnos porque tenemos la amenaza de Brasil, es un problema que se puede convertir en un problema mundial”, destacó el ministro, quien alentó a la población habilitada en estas etapas del proceso de vacunación a agendarse cuanto antes para lograr “inmunizar a gran escala”. Salinas explicó que el virus muta si está circulando en el país, por eso es importante la vacunación masiva de la población, y estimó que se debe lograr la inmunización de un millón de personas en el país.

En cuanto a las nuevas mutaciones del virus aclaró que están atentos a la P2, que es la más cercana a Uruguay, porque la variante P1, que es la que parece ser más contagiosa, no ha salido de Manaos.

Con respecto a la británica, aseguró que no se ha detectado en Uruguay, pero según los estudios internacionales parece que esa mutación afecta de forma diferente a los niños. “Estamos haciendo ese seguimiento en el ministerio, en el [Institut Pasteur], en la Udelar [Universidad de la República], estamos muy atentos y alertas y siguiendo de cerca esta situación, estamos encima de la situación”.

A pesar de la situación en Brasil, Salinas comentó que no se está pensando ninguna estrategia en particular para los departamentos fronterizos, aunque no descartó que se cambie la estrategia si la evolución del virus también cambia.

Leé más sobre esto: Gobernadores brasileños convocan a un “pacto nacional” por coronavirus

Sobre el aumento de casos que se registran en Uruguay, que este domingo llegó a un récord de 8.325 personas que cursan la enfermedad, el mayor número desde el 16 de enero, Salinas estimó se debe a “cuestiones de aumento de movilidad, vinculado a la semana de Carnaval y la normalidad en todas las ramas, porque no está cerrada ninguna”, y afirmó: “No podemos descartar ni afirmar que no haya habido una variante biológica”.

Asimismo, Salinas descartó que la vacuna Sinovac se administre a personas mayores de 60 años, aunque comentó que el comité de expertos está recabando estudios de países donde se vacunaron adultos mayores para evaluar su eficacia. En este sentido, resaltó que 70.000 personas de entre 55 y 59 años se inscribieron para vacunarse en los primeros tres días de habilitada la agenda, y el ministerio espera llegar a las 100.000 personas en los próximos días, mientras sigue habilitada la agenda para la primera etapa de trabajadores esenciales.

Por otra parte, el ministro recordó que esta semana deben llegar al país las dosis de Pfizer que serán administradas entre viernes y sábado a 50.000 personas vinculadas al sector sanitario. A pesar de que todavía no llegó la primera tanda, el objetivo es mantener el cronograma establecido con la farmacéutica, que se comprometió a entregar 50.000 dosis por semana el primer mes y 60.000 en el segundo mes.

En esta línea, Salinas también recordó que está programado un vuelo desde Pekín el 15 de marzo con un millón y medio de dosis de Sinovac, que comenzarían a distribuirse en el país el 18 de marzo.

Esta agenda de vacunación se superpone con la vacuna antigripal. Salinas informó que 700.000 dosis de este fármaco llegarán el 31 de marzo al país y se comenzará con la campaña antigripal como todos los años; el ministro recordó que no hay ningún problema con darse ambas vacunas y la única recomendación es dejar pasar 14 días entre las dosis.

Espectáculos culturales y deportivos

Salinas también hizo referencia a la posible habilitación de espectáculos culturales y deportivos, luego de que se detectara que en un espectáculo musical en el Antel Arena el fin de semana no se cumplieron los protocolos. Según afirmó el ministro, los responsables fueron llamados a declarar ante Fiscalización del MSP y en la segunda fecha el protocolo se cumplió sin dificultades.

Ante el reclamo de algunos clubes de fútbol por la falta de habilitación para que concurra el público a las canchas, Salinas comentó que no es competencia del ministerio y agregó que se han establecido marcos regulatorios generales y luego la situación queda en manos de la Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación Uruguaya de Fútbol.