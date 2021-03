El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este jueves que recibió un informe “muy auspicioso” por parte de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones que aconsejaba aumentar la edad límite para la aplicación de la vacuna Coronavac a 70 años. “Entonces eso me va a dar un margen importante, porque entre 60 y 70 años tengo 300.000 personas, entre 70 y 79, 200.000, y mayores de 80 años tengo 141.000”, explicó en entrevista con Desayunos Informales.

Según dijo, se priorizará a los mayores y, en esta oportunidad, a la franja etaria de 60 y 70 años. “Lo que sirve es que el barco vaya cargado y no perder ningún lugar ni ningún puesto de vacunación”, apuntó. De acuerdo a lo acordado hasta ahora, la mayoría de las vacunas que recibe Uruguay son las desarrolladas por el laboratorio Sinovac: ya llegaron 192.000 dosis, que son las que se están aplicando desde el 26 de febrero, y se espera recibir, para la próxima semana, 1.558.000 más.

Evaluación de la vacunación

“Venimos muy bien con el número de vacunación. Ayer [por el miércoles] terminamos con casi 147.049 personas vacunadas con primeras dosis y eso es casi un 4,3% de la población del país. Como nuestra población objetivo es de 2.800.000 personas, que es el 70% de los mayores de 18 años, eso es un 5,2 % de la población objetivo”, detalló.

También dijo que para este jueves y viernes hay 47.000 personas agendadas. “Si sumamos el total de vacunados y agendados estaríamos alcanzando el 5,6% de la población del país y el 7,7% del total de la población objetivo. Eso es un dato no menor”, explicó.

El viernes y sábado se inoculará con la vacuna de Pfizer al personal sanitario de áreas priorizadas, que son los más expuestos, y a la franja de edad que se abrió recientemente, de 55 a 59 años, a la que se le dará la Coronavac, que es la que recibió el personal esencial.

Si bien Salinas dijo que en ese momento no tenía el detalle del porcentaje de personas vacunadas en cada grupo objetivo -aunque aclaró que el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene la información-, adelantó que no se alcanzó “el objetivo de vacunar a todos”.

Una medida “sumamente positiva” El virólogo Juan Cristina consideró que aumentar la edad límite para la aplicación de la vacuna Coronavac se trata de una medida "sumamente positiva porque ataca los rangos etarios de mayor riesgo". Entrevistado por Informativo Capital de TV Ciudad, explicó que "a medida que nosotros vamos siendo mayores, nuestro sistema inmunitario tiende naturalmente a decrecer", y recordó que las personas que han tenido "más dificultades con la enfermedad, son justamente los mayores de 60 años". "Creo que esta es una muy buena noticia, en las personas mayores esto es un riesgo muy grande", reafirmó. Por otra parte, Cristina señaló que esta noticia es aún más importante si se tiene en cuenta "la situación epidemiológica que tenemos en este momento, con un país en rojo", y opinó que es necesario "convencer a nuestros ciudadanos de esa franja etaria [de] que se vacunen y tratar de hacer una campaña de vacunación que se lo más intensa y rápida posible". El experto aseguró que "las vacunas son efectivas" e indicó que la de Sinovac "es una vacuna hecha con una tecnología tradicional, del tipo de vacunas que se utilizan normalmente hace más de 60 años en el mundo". Señaló que "lo que hace es crecer el virus artificialmente en célula, el virus se purifica y se trata con un compuesto químico que deja el virus inerte. Entonces, mi sistema inmunitario lo reconoce como si fuera el virus vivo y genera una respuesta inmunitaria fuerte contra ese virus", de forma que "cuando entra el virus vivo, mi sistema inmunitario ya generó los mecanismos de defensa".

“En vista de los agendados, vamos bien. Creo que las 50.000 dosis del personal sanitario se van a terminar. Luego llega la segunda partida de Pfizer, allí seguimos con personal sanitario, pero vamos a atender a los residenciales”, explicó. Se estima que son 25.000 personas, incluyendo a los residentes y el personal.

También estimó que en un plazo de 14 días se estará vacunando a los mayores de 85 años y explicó que luego llegarán las vacunas de Astrazeneca, a través del mecanismo Covax, aunque aún no tiene fecha de embarque.

Este miércoles llegó a Uruguay la primera partida de vacunas de Pfizer, de 50.000 dosis y, de acuerdo a lo anunciado días atrás, en total llegarán 468.000 dosis en envíos semanales que concluirán el 26 de abril. Salinas dijo que habrá un segundo lote de Pfizer, que no está confirmado, pero el “horizonte será la primavera”. El ministro dijo que hay buenas perspectivas hacia esa época del año, pero aclaró que también existe el desafío que representa la circulación de más de un patógeno, por ejemplo, el coronavirus y la gripe. “Si nosotros estamos inmunizados de la gripe y el coronavirus vamos a tener una mejor perspectiva desde el punto de vista del trabajo y el turismo”, dijo a modo de ejemplo, y acotó que se trata de una cuestión economicista sino de sensibilidad.

En 14 días comenzará la vacunación antigripal. Las 700.000 vacunas llegarán el 31 de marzo y el lunes habrá una reunión de coordinación del equipo del MSP porque “es un desafío tener dobles o triples vacunatorios abiertos”, dado que por un lado se tiene que tener las vacunas de Pfizer separadas de las de Sinovac y, por otro, se tiene que tener vacunatorios separados de antigripal, a efectos de “evitar errores”.

Situación actual

“Los números no mienten y son fríos. Esto hay que analizarlo en un contexto clínico y epidemiológico”, dijo Salinas. Sostuvo que la vuelta de las vacaciones y la mayor movilidad ha incidido en el aumento de los casos, y agregó que no se puede descartar que haya algún elemento biológico, en referencia a la variante P1 de coronavirus, que, según explicó, está siendo buscada desde el laboratorio del MSP y el consorcio conformado por el Pasteur y la Universidad de la República (Udelar).

Desde el MSP se están secuenciando cuatro variantes: la P1, la P2 (ambas originadas en Brasil), la de Sudáfrica y la de Gran Bretaña. Según explicó, se está trabajando con un mecanismo innovador de cribado rápido. A modo de ejemplo, sostuvo que en algunos casos de afecciones respiratorias agudas virales en niños a veces se utiliza un test pack y este procedimiento vendría a ser igual. “Se hace un cribado rápido y, si surge la variante, se secuencia genómicamente. Estamos en una vigilancia activa”, apuntó.

“Nos preocupa el tema epidemiológico, por eso decidimos abrir el grupo etario de 55 a 59, que no son pocos, son 199.816 personas. Vacunamos muy bien, pero el remanente, que no es mucho, va todo para comenzar el blindaje de fronteras el lunes y martes”, explicó.

Aunque no tenía la cifra, Salinas explicó que la vacunación en esa franja etaria fue exitosa y que “la idea es no dejar una sola vacuna en la heladera”. “El incremento de casos está y tenemos que extremar las medidas de precaución”, dijo, aunque reconoció que la “gente ha comprendido que no puede bajar la guardia”. Salinas dijo que están en alerta por la cantidad de internados en CTI. Según dijo, el pico de casos en CTI se dio el 15 de enero cuando hubo 116 internados (este miércoles había 91). “Por la cantidad de casos activos y la inferencia de que tenemos 1 de cada 100 internados a CTI y la inferencia de los que están internados en cuidados moderados pueden pasar a CTI [se] puede superar esa cifra, porque no teníamos tantos activos como ahora”, explicó.