El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había advertido que el ritmo de vacunación no iba a frenarse y por ahora se mantiene su palabra. A poco más de una semana de haber empezado a administrar las primeras dosis de la vacuna de Sinovac, en la medianoche del martes se cerrará la agenda del primer grupo de trabajadores esenciales: docentes de primaria y educación media, trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, bomberos, policías y militares menores de 60 años.

Según informó el ministerio en un comunicado, una vez cerrada la agenda para un subgrupo, quienes no se hayan anotado deberán vacunarse según corresponda a la franja etaria a la que pertenezcan. Asimismo, se aclaró que sigue abierta la agenda para personas que estén en diálisis crónica, en la lista de pretrasplantes y personas de 55 a 59 años de edad inclusive.

Según anunció Salinas en Twitter, con más de 100.000 personas vacunadas contra la covid-19 en el país, el remanente de dosis de la primera tanda de Sinovac irá a las ciudades limítrofes en la frontera seca con Brasil. De todas formas, no aclaró a qué población en particular estarán destinadas; el único dato hasta el momento es que no será para mayores de 60 años, porque no se cuenta con datos suficientes como para habilitarla a esa población.

Al momento 159.776 personas se han agendado y de ellas unas 100.704 ya recibieron su primera dosis, por lo que se calcula que unas 30.000 vacunas de las 192.000 que mandó el laboratorio chino en la primera tanda serán las enviadas a las ciudades fronterizas, ante la amenaza que significa el crecimiento exponencial de los casos en el país vecino

Se abre agenda para que el personal de la salud se vacune con Pfizer

Según lo planeado por el gobierno, el miércoles 10 llegarán al país 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. A partir de este martes a las 18.00 el personal de salud con mayor exposición al virus podrá agendarse para vacunarse en un proceso que está pensado para viernes y sábado.

El ministerio informó que en esta primera etapa están habilitados para agendarse los trabajadores de la salud de las áreas priorizadas: CTI, servicios de apoyo de los CTI, atención extrahospitalaria, puertas de emergencia y urgencia, internación hospitalaria, block quirúrgico e hisopadores.

El acuerdo con el laboratorio estadounidense implica que a partir de esta semana llegarán al país 60.000 dosis por semana hasta alcanzar las 460.000 dosis el 26 de abril, aunque el gobierno adquirió dos millones de dosis de esta vacuna para el personal de la salud y los adultos mayores que viven en establecimientos de larga estadía.

El fármaco estadounidense se caracteriza por necesitar extremas bajas temperaturas, por eso cuando lleguen las vacunas serán trasladadas en los ultrafreezers que adquirió el gobierno directo a los vacunatorios, en aviones de la Fuerza Aérea.

Según informó El Observador, las vacunas de ambos laboratorios no se administrarán en los mismos vacunatorios para evitar confusiones. Si las dosis de Sinovac se terminan antes del miércoles, entonces todos los centros vacunarán con Pfizer; de lo contrario, habrá vacunatorios exclusivos para Pfizer y Sinovac.

