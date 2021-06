El 28 de julio el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) hará sus elecciones generales, en las que se elegirá, por dos años, a sus máximas autoridades. Habitualmente, las elecciones del SMU se hacen en mayo, pero el incremento de casos de covid-19 hizo que se postergaran dos meses. La preocupación por la pandemia no sólo sigue, sino que se convirtió en un elemento de disputa en la interna electoral del sindicato.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió el miércoles a la agrupación Juntos, que nuclea a tres listas opositoras a la lista Fosalba, que hoy es mayoría en el SMU, como lo ha sido en 90 de los 100 años del sindicato. Juntos está integrada por la Unión Gremial Médica (UGM), Médicos por el Cambio y Médicos Independientes. Los principales dirigentes de esas tres listas –Gerardo Eguren, Rodrigo Perna y Álvaro Dendi– integran el Comité Ejecutivo del SMU y acompañaron este miércoles a la candidata a la presidencia del SMU por Juntos, Verónica Pérez Papadópulos, a la reunión que se hizo en la Torre Ejecutiva. Según había adelantado la agrupación en un comunicado previo, se tratarían tres temas: la situación de la pandemia, la reformulación del gremio y propuestas de la agrupación Juntos. Sin embargo, al salir de la reunión, en rueda de prensa, Pérez dijo que sólo habían hablado de la pandemia: de la preocupación de la agrupación por el tema y de la repercusión que ha tenido en el colectivo médico.

“Así como ha recibido a la delegación del SMU en otras oportunidades consideramos que nosotros, desde nuestra agrupación, nos debíamos el poder brindar nuestra posición, que en muchos aspectos es diferente a la vertida por otras agrupaciones”, dijo. Cinco integrantes del Ejecutivo del SMU –tres miembros de Fosalba, uno de Gremialismo Independiente y también Perna– se habían reunido con Lacalle Pou el 23 de marzo de 2020; en marzo y en mayo de 2021 el sindicato volvió a pedirle al presidente que los recibiera, y no obtuvo respuesta.

“Lo importante es que tenemos que trabajar todos juntos para salir adelante; si politizamos, si polarizamos la discusión y lo llevamos a otro terreno que no sea el de trabajar todos juntos para poder salir adelante, las cosas no van a funcionar”, explicó Pérez. Agregó que su agrupación difiere “en los modos, en las formas de comunicarnos; nosotros estamos abiertos al diálogo”, y que hay que “sentarse a discutir cuáles son las mejores opciones, las mejores estrategias”, porque “de nada sirve ponernos obtusos, simplemente sentarnos en la vereda de enfrente y tirar palos; eso no sirve, no construye, nos separa, nos polariza”. Criticó que “la agrupación mayoritaria en este momento y la que dirige el SMU claramente se ha manifestado como opositora al gobierno actual”, y afirmó que eso le hace mucho mal al sindicato, “un gremio por y para los médicos, para dignificar el trabajo médico”.

Rechazó que Juntos sea una agrupación oficialista: “Nosotros somos nosotros, nos tenemos que poner en el lugar de los médicos, no tenemos que estar a favor ni en contra de ningún partido político; nosotros tenemos que ser apolíticos, la politización en los gremios les hace muy mal”, expresó, y añadió que la agrupación “es plural, queremos que todos se acerquen, que todos vengan a trabajar, no importa la orientación política”. En ese sentido, otros integrantes del colectivo dijeron a la diaria que están conversando con exdirigentes del Frente Amplio para que se sumen a la agrupación.

Entre las propuestas para la gestión de la pandemia que le hizo Juntos al presidente, Pérez mencionó la de “abrir el diálogo” y “fortalecer la vacunación”, y dijo que por eso los integrantes de Juntos “fuimos muy categóricos en [rechazar] la adhesión del SMU al paro”. El Comité Ejecutivo del SMU adhirió a la plataforma del paro del PIT-CNT, sin paralizar las actividades.

Cuatro de los integrantes médicos del Ejecutivo del SMU están en Juntos –Eguren, Perna, Álvaro Dendi y Luis Ubillos–, aunque Pérez expresó que tienen una posición minoritaria y que “muchas veces las decisiones no pasan por el Ejecutivo”.

Zaida Arteta, secretaria médica del SMU y candidata a la presidencia por Fosalba, les envió un mensaje a los médicos luego de la reunión. “El presidente recibe a un sector de los médicos dentro del SMU luego de haber rechazado una reunión con las autoridades del SMU electas democráticamente, pero está en todo su derecho de hacerlo”, dijo.

“Hemos hecho lo humanamente posible por que se realizaran acciones que disminuyan el número de casos, que disminuyan las muertes, que disminuyan la enorme exigencia que hay sobre los trabajadores de la salud”, argumentó. También Arteta apeló a “la unión del gremio” y a que no haya divisiones. “Es tiempo de promover vida sobre todas las cosas y cuidar la vida, en Fosalba creemos que ya habrá tiempo de hacer campaña, pero [no] ahora, mientras sigue habiendo miles de casos, decenas de muertes diarias, colegas que no tienen las condiciones adecuadas para trabajar, población que es asistida sin las condiciones necesarias mínimas para dar respuesta a sus problemas de salud”, agregó.