No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Estamos terminando un proceso de negociación para la última etapa de este año sobre la base de poder dar una dosis de refuerzo a quienes se vacunaron con Pfizer”, explicó este martes Álvaro Delgado en una rueda de prensa en la Rural del Prado. Los primeros en recibir la tercera dosis serán “los más veteranos”, comentó, en concordancia con el anuncio del miércoles del MSP de vacunar a los mayores de 60 años que se hayan vacunado con Pfizer o Astrazeneca, y le seguirá el personal de la salud y otras personas de mayor riesgo. Puntualizó que se estima que haya un plazo de seis a ocho meses entre la tercera dosis y el momento en que se había adquirido la inmunización, hasta el momento fijada a los 15 días después de la segunda dosis.

Delgado se mostró satisfecho con el nivel de vacunación que ha alcanzado Uruguay, que está “arriba de 90% de la población vacunable, mayor de 12 años”. “Habla de que la gente decidió vacunarse y que el gobierno pudo tener las vacunas en tiempo y en forma en la cantidad adecuada para que la gente pueda vacunarse”, subrayó.

Según Delgado, la pandemia está “muy controlada”. Destacó que “estamos volviendo al sistema aquel original, al tetris: rastreo, seguimiento y aislamiento” y que se está haciendo el control genómico de las diferentes variantes. Agregó que “a nivel de circulación comunitaria el virus bajó enormemente” y que “la posibilidad de contagiarse también bajó”. “¿Eso tiene que decir entonces que no me voy a dar la tercera dosis? No, es al revés, esto pasa porque nos vacunamos”, afirmó.

Consultado con respecto a si los brotes puntuales que ha habido, como el del Hospital de Clínicas, y el temor por la circulación comunitaria de la variante Delta pueden frenar el cronograma de la apertura de fronteras, respondió que “sigue el mismo esquema que tenemos previsto”. Dijo que se evaluará la apertura que se hizo a extranjeros con propiedades en Uruguay y que el 1º de noviembre se permitirá el ingreso de turistas inmunizados. “No hay ningún cambio en la estrategia prevista”, remarcó.

Menores de 12 años

Delgado reafirmó que “hay una voluntad de [el Ministerio de] Salud Pública y del gobierno de pedir información, no sólo a Chile sino también a otros países que están avanzando con la vacunación en otras franjas etarias que no estaban”. Destacó que Uruguay “fue el primer país de América en vacunar a los menores de 18 años” y que estuvo entre los primeros del mundo en dar la tercera dosis.

Consultado sobre la intención del diputado César Vega de crear una comisión investigadora sobre el efecto de las vacunas contra el coronavirus, Delgado comentó: “me sorprendió la noticia, está en el ámbito parlamentario, tienen derecho si están los votos a integrarla”. Pero agregó que este gobierno ha sido “absolutamente transparente en la información, en los casos, en las variantes, en la cantidad de fallecidos, en las vacunas” y que la inmunización se ha hecho previa aprobación de la Comisión Asesora de Vacunas que integran representantes del Ministerio de Salud Pública, del ex Grupo Asesor Científico Honorario y de la Universidad de la República.