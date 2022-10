“Luego de un proceso muy trabajoso y de una negociación y un conflicto muy largo, se concretó la firma del convenio colectivo”, dijo a la prensa Jorge Bermúdez, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), al salir del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se concretó el acuerdo colectivo sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la salud privada para los próximos tres años, que ya entró en vigencia.

Bermúdez recordó que el documento, que los trabajadores aprobaron en asamblea general el 13 de octubre, implica un aumento de los salarios, partidas salariales por capacitación, el pago de la retroactividad y ajustes semestrales ante “posibles ajustes de la inflación”. El sindicalista agregó que los trabajadores están conformes porque el acuerdo “comprende todo lo que se pedía” antes de negociar.

Destacó que, “más allá” de las diferencias, hubo un “buen relacionamiento” con el MTSS en todo el proceso.

Paro general

A pesar de que el acuerdo quedó firmado y de que podría haber sido uno de los motivos de la medida, Bermúdez anunció que anoche, tal y como lo había adelantado el sindicato, la asamblea general de la FUS resolvió llevar adelante un paro general el 1º de noviembre.

“El conflicto del Casmu tiene componentes que también abarcan a los trabajadores” de la FUS, sobre todo, “porque hay una institución que envía trabajadores al seguro de paro y con dinero que le otorgó el gobierno creó una empresa que viola principios” del Sistema Nacional Integrado de Salud, agregó.

Sobre la situación de los 86 trabajadores del Casmu enviados a seguro de paro Bermúdez detalló que el MTSS les hizo la propuesta de “crear una mesa de trabajo por dos meses” que los trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) aprobaron ayer, reunidos en asamblea. “La función de la mesa es que se discuta el futuro de la institución, algo que nos preocupa muchísimo”, también el futuro de los 86 trabajadores que están sin cumplir función y conocer “a qué se debe el Casmu con un proceso de modernización”, acotó.

Otro de los acuerdos fue que durante la mesa de diálogo no se envíe más trabajadores al seguro de paro, “el gremio [Afcasmu] aseguró que no hará conflicto”, dijo Bermúdez.

“Entendemos que para que el paro se levante debe haber una aceptación por parte del Casmu de la propuesta del MTSS”, así que “depende del Casmu”, aclaró.

Recordó que como es habitual, durante el paro nacional los centros de salud sólo atenderán casos en urgencias y emergencias. No funcionarán las policlínicas ni se atenderán tratamientos previamente coordinados. “Le pedimos disculpas a la gente, pero si alguien no se puede atender en una policlínica es porque el Casmu no firma el acuerdo”, y lo que queremos es “conocer a qué se refieren con algunas otras cosas que [a nuestro entender] no tienen nada que ver con la salud”, concluyó.

Trabajadores médicos

Por su parte, los trabajadores médicos, que también comenzaron las reuniones en el MTSS en julio, continúan sin llegar a un acuerdo con las empresas y el gobierno.

Ante el nulo avance en las últimas instancias del Consejo de Salarios, debido a “la ausencia absoluta de voluntad de negociación por parte de las empresas, el Sindicato Médico del Uruguay [SMU] se declara en conflicto”, expresó el SMU en la tarde de ayer en un comunicado.

Hoy a las 20.00 el comité ejecutivo del sindicato se reunirá para informar al colectivo médico sobre el trabajo realizado hasta el momento y, en base a esto, “evaluar los caminos a seguir para alcanzar las mejoras planteadas”, tanto las salariales como las relacionadas con las condiciones de trabajo y la calidad de la asistencia de los usuarios.