Nuevas delegaciones concurrieron a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para participar en la discusión del proyecto de ley para crear una comisión nacional de bioética impulsado por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi (PN). El jueves asistieron representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Unidad Académica de Bioética de la Universidad de la República (Udelar). También estaba previsto que asistiera el Colegio Médico del Uruguay (CMU), pero se postergó para la próxima sesión, que será el 1° de diciembre. Ese mismo día se recibirá a las delegaciones que propusieron los diputados del Frente Amplio (FA).

La diputada Lilián Galán dijo a la diaria que el FA propuso que el próximo mes la comisión reciba a la Academia Nacional de Medicina, al Sindicato Médico del Uruguay, a la Academia Nacional de Ciencias, a la Sociedad Uruguaya de Genética y a la Federación de Médicos del Interior. “La idea es tener una mirada aún más amplia, porque estamos hablando de un tema bastante importante”, fundamentó.

Manifestó que si bien el FA “está de acuerdo con el proyecto en general”, al igual que las academias que participaron en el debate, “va a proponer introducir algunos cambios en la redacción” que van en el mismo sentido de las sugerencias de los distintos profesionales.

Sobre los aportes que las delegaciones hicieron hasta ahora, dijo que todos “son interesantes”. Ejemplificó que le parece especialmente conveniente acatar una de las observaciones que realizó la Udelar este jueves en cuanto a valorar que la universidad pública “está dividida en varias áreas de análisis e investigación”, lo que hace que la institución genere “90% de la investigación científica que se procesa en el país”, por lo cual debería tomarse en cuenta a la hora de definir la representatividad en la integración del grupo que seleccionará a los integrantes de la comisión de bioética. Comentó que el MSP estuvo de acuerdo con este punto.

Miguel Asqueta, director general de Salud Pública, que asistió a la sesión en representación del MSP, comentó a la diaria que en principio el ministerio concuerda con la iniciativa. Si bien no manifestó observaciones de fondo en cuanto al proyecto, sí hizo algunas sugerencias sobre algunos artículos con la finalidad de mejorar la redacción del proyecto, y también algunas correcciones.

Por ejemplo, hizo puntualizaciones sobre un literal del artículo 2 del proyecto de ley, que refiere a los cometidos de la comisión. Para el MSP debería quedar “bien claro” que la comisión, además de evaluar temas que le sean enviados, pueda evaluar, analizar y realizar informes sobre temas de iniciativa propia. Esto porque “sería bueno que de oficio pudiera dar su opinión en temas relevantes a nivel nacional o internacional”.

Por otra parte, Asqueta consideró que en el artículo 4 también debería quedar “preciso” que la participación será multidisciplinaria para que no se interprete ningún tipo de limitación. “Lo conveniente en una comisión de bioética es que se integre de diversas edades, géneros, orígenes”, entre otros. “El ministerio también quiere dejar claro que los integrantes deben ser totalmente independientes”, no sólo de lo político sino de cualquier otro tipo de organización o creencia. Asqueta aclaró que no es que el proyecto diga lo contrario, pero la intención de remarcar estos y otros puntos es que quede clara la importancia de evitar diferentes interpretaciones.

En tanto, Goñi evaluó que “ambas delegaciones fueron contundentes en la necesidad y la urgencia de aplicar la comisión” y calificó todas las observaciones como “el deseo de ampliar” y no de contradecir la propuesta.

Por último, sostuvo que la idea es que la comisión finalmente vote el proyecto la segunda semana de diciembre y que luego el documento pase al Senado, donde “ya está conversado” y, “según se sabe”, también se aprobaría.