Uno de cada diez uruguayos tomó algún antibiótico sin haber tenido la recomendación médica, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este dato fue revelado en el marco del proyecto “Trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos [RAM]”.

Según plantearon desde la OPS, la RAM “representa una amenaza sanitaria global creciente, que debe ser abordada con urgencia en la salud humana, la producción animal, agrícola y el medio ambiente porque pone en riesgo el tratamiento eficaz de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos, lo que resulta en enfermedades más prolongadas y mayor mortalidad”. En ese sentido, expusieron que el impacto es mayor en las poblaciones más vulnerables. A su vez, la RAM pone en riesgo la “sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y con ello la seguridad alimentaria”.

La encuesta, que se realizó con 40% de los entrevistados de Montevideo y el restante del interior, arrojó que en los últimos dos años 90% de las personas que participaron usaron antibióticos bajo recomendación médica. Sin embargo, el restante lo hizo por su cuenta. En desagregado, 7% tomó personalmente la decisión, mientras que 2% lo hizo por “recomendación” de un conocido, y el punto restante por “recomendación en la farmacia”.

Además, de la encuesta se desprende que 48% tuvo acceso a los antibióticos “sin receta médica” y otro 24% los adquirió en una farmacia comercial, frente a 60% que lo hizo en la farmacia mutual u hospital; 4% ya lo tenía y 12% los recibió en una internación.

Ante la pregunta sobre qué consecuencias podría tener el uso inapropiado de antibióticos, 30% de los encuestados respondió que no sabía, mientras que 3% consideró que “no pasa nada”, 33% que “hace mal” y 20% que se genera “resistencia al antibiótico”.

Por otro lado, 80% señaló que no sabe si en el país hay una normativa sobre cómo desechar antibióticos, 4% dice que no hay, 10% que hay pero que no la conoce y el 6% restante dice que hay y que la conoce.