No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Es más que necesario, y después la gente se va a ver beneficiada”, dijo el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, en diálogo con Así nos va de Radio Carve. El motivo de la necesidad y el beneficio: una reforma del centro de salud Dr. Enrique Claveaux -ex Hospital Filtro-, con una inversión de 300 millones de pesos uruguayos.

El anunció de Cipriani se enmarca en el reciente cierre temporal -y hasta ahora sin fecha visible de reapertura- de la policlínica, debido a “acontecimientos generados por una falla eléctrica”, según informaba el equipo de gestión a través de un comunicado. La sede pertenece a la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE, en la que también funciona la Unidad de Atención de Salud para Personas Sordas desde 2012.

Según explicó el presidente de ASSE, 14.000 usuarios consultan en el ex Filtro en los distintos servicios de atención que son abarcados en el lugar: además de medicina general, tiene internista, el centro para personas sordas, pediatría especializada en plombemia y problemas ambientales, imagenología y una base del SAME 105, entre otros. Sin embargo, Cipriani también reconoció que “tiene una situación de no mantenimiento y un estado edilicio extremadamente venido a menos”, y agregó que en el centro “se acumulaban muchas cosas en desuso”.

Sobre la falla que provocó el cierre del centro, Cipriani dijo que “con la lluvia hubo un tema eléctrico; son caños viejos, de hierro, con partes herrumbradas”. “Es un centro que no está trabajando en situación de seguridad”, consideró, de ahí la “magnitud” de la obra, que se tratará de completar en 18 meses.

El presidente de ASSE señaló que allí se instalará la sede de la RAP, que se ampliará la base de SAME 105 -“porque es un punto de salida muy bueno para todo tipo de ambulancia”- y que se creará un sector odontológico “muy importante”, en la que habrá “una guardia en odontología”, servicio que ASSE “tiene muy poco”. Además, aseguró que ahorrarán “plata sacando las casas de alquiler que tiene la RAP metropolitana y concentrando a todos [los servicios] allí”.

El mientras y el después

Las obras comenzarán en 60 días, durante los cuales el centro de salud permanecerá cerrado: “Eso la población ya lo tiene que ir teniendo claro”, esbozó el jerarca. Una vez que se solucione el problema eléctrico, se evaluará junto a la directora de arquitectura y el director de la RAP si el edificio es “seguro para poder trabajar en su totalidad”.

En el comunicado emitido el martes se informaba que la primera medida ante la falla fue “evacuar personal y usuarios”, pero que también se modificó la agenda por consultas y repetición de medicamentos: quienes se habían registrado para asistir a especialidades médicas y no médicas durante martes y miércoles “fueron llamados para reagendar su consulta”, mientras quienes manifestaron la necesidad de retirar medicamentos a la brevedad fueron derivados a otros centros de la RAP Metropolitana. A los usuarios que debían retirar medicación crónica martes o miércoles también se les reagendó la consulta, y en caso de que el vencimiento de la orden fuera para esta semana, se les indicó otra farmacia, también de una RAP cercana.

Según el equipo de gestión del centro, fuera de la sede se encuentran dos conserjes por turno para informar a los usuarios sobre la dirección de las RAP a las que pueden ser derivados los pacientes, mientras que quienes vienen teniendo seguimiento por covid-19 “no se verán afectados”.

Al mismo tiempo, Cipriani aclaró que el director de la RAP, Federico Focco, está haciendo una “redistribución entre las policlínicas” cercanas. Por otro lado, remarcó que se pidió prestado el Sanatorio Canzani, centro estatal del Banco de Previsión Social, “para poder trabajar el tiempo que dura la obra”. “Es un edificio grande”, destacó Cipriani, y hay “voluntad política” del presidente del BPS, Alfredo Cabrera, para que se concrete el traspaso. Asimismo, enfatizó que “inclusive es un centro en el que después se puede tener interés en seguir utilizando para brindar más servicios”.