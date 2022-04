No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) rechazó el viernes por la noche las declaraciones del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien advirtió que si no se solucionaba el problema de la distribución de medicamentos recurriría a su privatización.

En un comunicado, el sindicato señaló que tomó conocimiento de la postura de Cipriani “por la prensa” y que el planteo del jerarca “parte de un diagnóstico errado” para “poner en práctica recetas ya conocidas y que los trabajadores ya sabemos los resultados”.

Según el texto de la FFSP, las propias declaraciones de Cipriani “evidencian que el problema no es estructural, sino de gestión”, por lo que se debe apuntar a “problemas puntuales” en lugar de “al sistema en general o a los funcionarios de ASSE”.

“A los problemas públicos se los aborda con mejor gestión, con una mirada integral, por lo tanto, rechazamos el razonamiento de privatizar servicios de ASSE”, señala el mensaje, en el que además se considera que la medida planteada por el jerarca, de concretarse, “no soluciona”, sino que “agudiza el problema”. “Estamos para buscar soluciones, no estos parches que sólo degradan nuestra labor”, manifiesta el sindicato.

La FFSP recordó en el comunicado que “este gobierno ajustó y recortó 15% de gastos de funcionamiento en ASSE y en todo el Estado”, y que una medida de privatización del proceso de entrega de medicamentos “afectaría la atención al usuario” y las condiciones laborales.

“No sólo no se nos escucha, sino que se nos acusa de poner palos en la rueda por algunos actores de gobierno y nada más lejos de eso. Es que nosotros conocemos desde adentro el funcionamiento; conocemos a los usuarios; conocemos las flaquezas y las carencias del sistema”, indica el texto.

El sindicato afirma en el comunicado que “más diálogo causaría menos problemas como este” y advierte que “si se intenta avanzar en la privatización, se encontrarán con la FFSP y el resto del movimiento sindical en la calle luchando”.

La defensa de Cipriani

Luego de sus declaraciones, el presidente de ASSE publicó un hilo en su cuenta de Twitter este sábado en el que concluyó que “si no podemos, lo tiene que hacer otro que sí pueda”.

“No pueden demorar en entregar 15 días o tener los fármacos en cajas. Tenemos buen presupuesto, tenemos que gestionar mejor”, señaló, y añadió que los recursos de ASSE “son suficientes” para poder cumplir con la entrega de medicamentos.

Estoy convencido que los jerarcas de ASSE, funcionarios, los gremios somos bien intencionados y queremos la institución.

Vamos a solucionar este problema del medicamento para que llegue al usuario.

SI NO PODEMOS LO TIENE QUE HACER OTRO QUE SI PUEDA. — Leonardo Cipriani (@LeoCipriani20) April 16, 2022

Entrevistado por el programa Quién es quién, de Diamante FM, Cipriani admitió el jueves que hay un problema en la distribución de los medicamentos que se busca resolver desde su gestión, pero dijo que si próximamente se siguen constatando demoras está dispuesto a privatizar ese procedimiento.

“A los lugares donde no está llegando es porque hay algún tipo de incapacidad en la organización que hay que corregir; si no se corrige con nuestros medios, va a haber que privatizarlo para que llegue, porque estamos con unos problemas con la entrega y me pasa con lugares puntuales en los que ya estamos trabajando”, señaló.