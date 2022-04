No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, admitió este jueves que hay un problema en la distribución de los medicamentos, que se busca resolver desde su gestión, pero que si en el próximo tiempo se siguen constatando demoras, está dispuesto a privatizar ese procedimiento.

Destacó que en su administración se aumentó hasta 16% las partidas destinadas a la compra de medicamentos porque “en ASSE no pueden faltar”. Sin embargo, según explicó en una entrevista con Quién es quién, se han constatado demoras entre que se efectúa la compra y los fármacos llegan a las farmacias de la institución, principalmente en el interior.

“A los lugares donde no está llegando es porque hay algún tipo de incapacidad en la organización que hay que corregir; si no se corrige con nuestros medios, va a haber que privatizarlo para que llegue, porque estamos con unos problemas con la entrega y me pasa con lugares puntuales en los que ya estamos trabajando”, señaló.

De todas formas, destacó que sólo acudiría a la privatización de la distribución de medicamentos en caso de que no se logre corregir la demora con trabajo interno de la institución. Según indicó, está dispuesto a privatizar “la distribución o el lugar de dispensación, que es la farmacia, aunque esperemos que no, porque en los hospitales están y todos trabajan bien”, subrayó, y enfatizó que “el problema más grande es en la distribución”.

“ASSE compra medicamentos, ese medicamento a veces en lugares del interior demora hasta 15 días en llegar. ASSE tiene depósitos en el medio y estamos auditando para corregir por qué no llegan y hacer los cambios necesarios, y hay veces que es el laboratorio el que tiene que entregar porque está en el precio de la licitación”, explicó.

Con respecto a las eventuales quejas de los usuarios de ASSE, opinó que en muchos casos lo que pasa es que se indica la marca comercial de una droga y en la farmacia se entrega otra marca y, aunque es lo mismo, el usuario percibe que no hay lo que le indicó el médico.