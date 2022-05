No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) concurrió este miércoles a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados porque desde el 1º de enero de este año los trabajadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no cuentan con cobertura médica por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Banco de Seguros del Estado (BSE), debido a una deuda que ASSE arrastra con el organismo.

Asimismo, este martes la comisión interna del Hospital Español asistió a la Comisión de Salud del Senado para plantear algunas necesidades respecto a las condiciones laborales y fundamentalmente a la cobertura de los cargos.

“Antes de ir a la comisión, el mes pasado, habíamos solicitado una audiencia en el eje de las problemáticas que tenemos en el hospital”, explicó a la diaria Andrés González, secretario general de la comisión interna del Hospital Español. Agregó que uno de esos problemas se vincula a las irregularidades en “los pagos de los contratos 263 y 068”. “Los 068 son los contratos de contingencia covid, hay funcionarios con entre dos y tres meses sin cobrar, algunos reciben una especie de adelanto que no es el 100% del salario, una situación que genera problemas entre los funcionarios”, detalló González.

Otro de los puntos que los funcionarios reclaman es “el déficit de los recursos humanos en general con los que cuenta el hospital”, según González. Agregó que hay cargos genuinos (cargos de estructura, no de contingencia covid) que no están ocupados. “Hay compañeros que fallecieron, se jubilaron o salieron en pase a trabajar a otros centros asistenciales y no recibimos a otro funcionario a cambio, quedamos con la vacante”, explicó. También dijo que las vacantes se dan en varios sectores como cocina, administración, médicos, enfermería, mantenimiento, entre otros.

En el marco de la pandemia de covid-19 y la emergencia sanitaria, el funcionamiento del hospital cambió notoriamente, pero una vez que cesó la situación, según los trabajadores del centro, las vacantes son cada vez más evidentes. “Durante el plan de contingencia, los cargos que se implementaron cubrieron la situación, hubo una inyección de personal que potenció el hospital como el primer centro de referencia covid, cubrió los agujeros de la estructura, pero ahora hay un retroceso”, detalló González.

Aclaró que tanto el sindicato como los trabajadores tenían claro que esos contratos eran a término, por lo que se pide ahora que “se haga un estudio de la cantidad de cargos genuinos de estructura que están vacantes y que se cubran”. Según González, lo que el hospital más necesita son “cargos 256, cargos que luego de 180 jornales y tres evaluaciones para ver si el funcionario es apto, queda fijo”, o que esas vacantes se cubran “con comisión de apoyo, algo que ASSE también puede determinar”.

También acotó que en este momento “hay camas que están cerradas, no sólo en el Hospital Español, también en todo ASSE, por lo que hay pacientes de la institución que son asistidos en centros privados por falta de camas en salud pública”. “Tenemos la estructura pero no el personal, por eso pagamos las camas en el sector privado, lo que evidentemente es mucho más costoso”, agregó.

La última inquietud que los trabajadores llevaron a la comisión del Senado fue mejorar la calidad del descanso. “Hemos tenido una pérdida salarial que en los últimos 12 meses se acumuló en 18 jornales, por eso a lo que apuntamos fue a mejorar en el descanso”, explicó González. Recordó el proyecto “libre más” que se firmó por la comisión interna, el departamento de enfermería y la dirección del hospital, en base a un informe que realizó la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Según González, luego de detectar un alto grado de ausentismo la idea era “darle un premio al funcionario que va todos los días a trabajar, al próximo mes se le adjudicaban dos libres más que los reglamentarios”, la medida “mejoró las estadísticas y funcionó, sobre todo en los funcionarios que ganan menos”.

Durante la pandemia se reflotó el proyecto y se implementó en otros sectores del Hospital Español, “entre el libre covid y el libre más mejoramos la calidad de descanso de los trabajadores de cuidados moderados, un sector con una gran exigencia”, ahora “apuntamos a seguir mejorando la calidad del descanso”, acentuó.

Por último, González contó que luego del peso de la pandemia, se notan las consecuencias de la exigencia que tuvo el trabajo para los trabajadores de la salud, por lo que los cambios que se reclaman son considerados sumamente necesarios. “Tenemos muchos compañeros certificados por depresión, certificación, no fue fácil ver morir tanta gente y cambiar tanto la modalidad del trabajo de un día para el otro”, entendió. “De los 160 contratos de contingencia covid que tuvo el hospital, sólo 120 se renovaron por un mes más, hasta fines de mayo”, agregó.

De la última movilización de los trabajadores, en el mes de abril, en la que se entregó en la Torre Ejecutiva una carta para el presidente Luis Lacalle Pou, aún no hay respuestas. Según González, la comisión del Senado ayer manifestó a los trabajadores que solicitará al directorio de ASSE un informe que deje en evidencia la situación de los cargos para que se cubran las vacantes y se habiliten los sectores que al momento no están funcionando. “También se mostraron interesados en replicar el proyecto libre más en otros centros, porque saben que el ausentismo es un gran problema del sector”, concluyó.

El reclamo de la FFSP

“Planteamos una denuncia a raíz del artículo [289] de la última rendición de cuentas que nos saca la atención a los trabajadores presupuestados de ASSE”, contó a la diaria Martín Pereira, presidente de la FFSP. Agregó que los trabajadores presupuestados “son los únicos trabajadores a los que no corresponde atención; al patronato y a los tercerizados, sí”.

A raíz de este problema, “las direcciones de los distintos hospitales no saben cómo actuar ante algunos accidentes laborales muy habituales, como pincharse con jeringa usada”, según Pereira.

La falta de atención es justificada por ASSE en una deuda que tiene con el BSE. “Son dos organismos públicos, creemos que tienen que encontrar la manera de resolver la problemática”, agregó el presidente del sindicato.

Por último, informó que la FFSP aguarda novedades porque la comisión se comprometió a estudiar el caso.