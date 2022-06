Ante el inminente ingreso de la Rendición de Cuentas en el Parlamento, y en el marco de diversas movilizaciones con el objetivo de lograr mayor presupuesto, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) realizó un paro de 9.00 a 15.00, con corte de calle frente a la institución en mañana y luego se unió a la marcha por la educación.

“Para los trabajadores uno de los principales puntos [del reclamo] es la recuperación salarial”, expresó a la diaria María Montañez, dirigente de la UTHC. En cuanto al reclamo por mayor presupuesto, remarcó que es “sumamente necesario para cubrir faltas, por ejemplo, en la creación y cobertura de cargos”. La falta de presupuesto se refleja en diferentes áreas; “durante la pandemia todo lo que tiene que ver con insumos hospitalarios se complicó, el presupuesto que tenemos es limitado, los costos suben y eso hace que a veces trabajamos con insumos sobre el día, con lo justo”, detalló. Comentó que el salario vacacional que “se perdió en la época de la dictadura y aunque hace tiempo reivindicamos la necesidad de recuperarlo todavía no se logró''.

Uno de los puntos que el sindicato resaltó en la movilización es el poco diálogo que tuvo con la dirección del hospital. “Hace unos días sacamos una declaración expresando que nos preocupa no tener diálogo bipartito cada 15 días como habíamos pautado”, dijo Montañez. Según la dirigente, a raíz de su declaración, Álvaro Villar, el director del hospital, hace dos días se comunicó con la UTHC y las instancias de diálogo se retomarán este viernes.

En cuanto a la idea de un “nuevo” Hospital de Clínicas manifestó que la UTHC no conoce el proyecto y por eso no lo ha puesto en discusión. “Lo que sabemos es lo mismo que la opinión pública, nos enteramos por la prensa”, agregó que “en la asamblea general siempre alguien consulta por el tema y no se sabe bien sobre lo que se discute”.

El pedido de Villar

Villar habría pedido al Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) un incremento salarial del 70% para el abogado Juan Pablo Decia y para el contador Edgar Cura, dos de sus asesores académicos, según informó Brecha el viernes pasado.

El semanario consignó que Decia actualmente ocupa la gestión de recursos humanos del hospital y si el consejo aprueba el pedido, incrementaría su salario de 72.200 a 122.700 pesos. En el caso de Cura, encargado actual de la gestión de obras y mantenimiento del hospital, pasaría de ganar 127.000 a 216.000 pesos.

Aunque Villar fundamentó el pedido en el rendimiento que a su entender los funcionarios desempeñan hasta el momento en sus cargos, el consejo aún no emitió resolución sobre el tema, por el cual pide prórroga hace algunas sesiones.

En cuanto a este tema, Montañez comentó que mañana habrá una reunión de la mesa representativa del sindicato con el consejo, pero de todas formas señaló que “ya se le comunicó al decano [de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez] que le haremos llegar la opinión [negativa] de los trabajadores respecto a la solicitud”.

Los integrantes de la UTHC se enteraron del pedido del incremento salarial por la nota de prensa y entienden que “no se justifica por el déficit de recursos humanos que hay, no se han podido cubrir muchas de las vacantes de trabajadores que se jubilaron o renunciaron” y que en este momento se soliciten esas compensaciones, para asesores, “ha incomodado al grupo de trabajadores; generó un gran rechazo que manifestaremos en el consejo”, adelantó Montañez.