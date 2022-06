“Transmitir tranquilidad a la población de que los medicamentos están; cuando no hay una marca comercial está la otra, y eso no quiere decir que estén faltando medicamentos”, aseguraba a principios de mayo, en la Cámara de Representantes, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani. Sin embargo, el pasado sábado el jerarca manifestó en una rueda de prensa que efectuaron una lista “que es el control que se va haciendo en forma diaria”, en la que dieron cuenta de que hay faltantes de “un total de 97” medicamentos, “por no tener stock en Uruguay, no producir y por tener bajo stock en algunos”.

Aun así, Cipriani dijo que esto no significa que ASSE esté “desabastecido”, porque hay “una serie de stock” y se puede ir cambiando un fármaco por otro, pero que no se quiere llegar al “quiebre” de disponibilidad.

El viernes, Cipriani, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, se reunieron con representantes de laboratorios nacionales e internacionales y de representantes de mutualistas. En el encuentro, se afianzó la carencia de esa cantidad de medicamentos y se señaló que, de no resolverse la situación en 15 días, el Ministerio de Salud Pública procedería a importarlos, según informó El País y confirmó Cipriani a la prensa.

Sin embargo, en diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Laboratorios, Carlos Scherchener, dijo que “no fue que hubo un ultimátum del Ministerio [de Salud Pública] de resolver el tema”. En esa línea, aseguró que el asunto “no tiene la gravedad que se está manifestando”, sino que “parte de un error, que es un listado de medicamentos que en realidad no están faltando”. Según Scherchener, se trata de fármacos que “o faltaron puntualmente o faltaron hace 15 días y no faltan hoy”.

“Nunca nadie dijo ‘antes de hacerlo público chequeemos la situación’, porque capaz que al día de hoy la mitad de los fármacos de esa lista ya estaban resueltos y se estaban entregando”, manifestó. Este lunes, la Asociación de Laboratorios le entregó al MSP un listado de los medicamentos faltantes y pretende volver a hablar con las autoridades.

De hecho, Scherchener comentó que ya “se reunió un grupo grande de laboratorios”, con otros dialogaron por vía telefónica, y también estuvieron “intercambiando información” con el MSP. “No es que dentro de 15 días vamos a solucionar; ya lo solucionamos, nos pusimos hoy a trabajar”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad de que el MSP efectúe la importación de los 97 medicamentos de los que asegura que hay carencias, Scherchener subrayó que “capaz que terminan importándose siete”, y no la cantidad que se plantea. A propósito, comentó que “ya varias empresas, más de una vez, se habían ofrecido a importar esos fármacos”.

Por otro lado, según el presidente de la Asociación de Laboratorios, los representantes de las mutualistas que asistieron a la reunión “manifestaron que no tenían una situación alarmante de falta de medicamentos”, sino que “puntualmente había faltado algo, pero se había resuelto”.

Cipriani afirmó el sábado que ASSE tiene la “plata para hacer una compra importante de medicamentos, abastecernos y evitar este problema del mercado”. “No podemos esperar un par de meses, queremos resolver este problema en dos semanas”, resumió. Esto último en referencia a que dentro de dos meses se estima que el laboratorio Fármaco Uruguayo vuelva a funcionar, tras haberse incendiado en diciembre. Según el jerarca, la falta de este laboratorio es la causante de que “una cantidad de productos se dejen de producir y los demás laboratorios se sobrecarguen”.

Al respecto, Scherchener dijo que “es una realidad” y que “de alguna forma terminó impactando”, pero que también se trata de “un tema multifactorial” el del faltante de algunos fármacos.

Pablo Mujica, integrante de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, aseguró a la diaria que “no todos los faltantes son de Fármaco Uruguayo”. A su vez, contrario a la versión de Scherchener, Mujica subrayó que “son más de uno los laboratorios que están dando faltantes” y que, por lo tanto, la planta incendiada “no es la razón única de los faltantes”.