Miguel Asqueta, el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), concurrió a la Comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados para brindar información sobre las normas que regulan la venta de cigarrillos electrónicos, que fueron actualizadas en el Decreto 87/021 del 3 de marzo de 2021, mediante el cual el gobierno habilitó la venta, importación y registro de dispositivos electrónicos que tienen una tecnología que calienta el tabaco seco, una decisión que fue cuestionada por diversos actores vinculados a la salud, entre ellos la Sociedad Uruguaya de Tabacología.

Asqueta fue citado por los diputados del Frente Amplio (FA) que integran la comisión, precisamente por la preocupación que manifestaron la Comisión para el Control de Tabaco y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, dos de los organismos que no fueron consultados para la aprobación del decreto.

Según explicó a la diaria la diputada Lucía Etcheverry, presidenta de la comisión, en la instancia parlamentaria se consultó a Asqueta “cuál es la evidencia científica que cambió para poder habilitar la comercialización de estos productos”. Agregó que al aprobar el decreto se dio a entender que “se contaba con evidencia que avala la venta, cuando en realidad eso no es así”. Por otra parte, según la diputada, también se le preguntó por la postura del MSP respecto del tema y cuáles fueron los posicionamientos de las comisiones vinculadas.

“Las respuestas dejan claro que la habilitación del decreto se sustanció en Presidencia de la República” y no en el MSP, consideró Etcheverry, quien dijo además que la habilitación “no va en pos de fortalecer las políticas de salud vinculadas al tabaco”. Es algo que “no está afiliado a una política de salud, según las respuestas de Asqueta”.

Por otra parte, la diputada comentó que Asqueta clarificó que “los últimos estudios no recomiendan vincular este tipo de dispositivos ni con riesgos moderados ni reducidos”, porque “eso no es así”. “Lo que más llama la atención es que el ministerio competente no haya sido consultado”, consideró la diputada.

“Habrá que evaluar qué pasa con el cumplimiento de los requerimientos que menciona el decreto”, agregó, porque “también es verdad que hasta el momento no se presentó ningún pedido de autorización para importar el producto”.

El MSP “no fundamenta ni habilita” este decreto

En la versión taquigráfica de la sesión consta que Asqueta clarificó que el Decreto 87/021 “no fue una norma del MSP”, y agregó que el organismo “no fundamenta ni habilita” la nueva reglamentación. Sobre la participación nula del MSP en la creación y habilitación del documento, Asqueta consideró que “los ministerios y las direcciones generales, con todos sus estamentos técnicos, son los asesores en el Poder Ejecutivo”, por lo que “es conveniente que participen en las principales decisiones políticas”.

Específicamente en este caso, expresó que “tal vez hubiese sido conveniente que el Programa Nacional para Control del Tabaco hubiera sido consultado” por el Poder Ejecutivo.

En este sentido, Asqueta aclaró la postura de los integrantes del Consejo de Ministros y sobre todo del MSP una vez aprobado el decreto, que se basó en sostener que aunque la técnica de calentado del tabaco es otra, produce el mismo daño. Por eso, “no hizo otra cosa” que equiparar el producto “al resto de los productos de tabaco”.

La justificación del Poder Ejecutivo o el porqué de la habilitación, según Asqueta, fue en la línea de que aunque el producto habilitado “también proviene de la hoja de tabaco y funciona de forma similar”, “no se enciende con fuego porque se calienta de forma electrónica. “Los daños son similares a los demás”, ya que se vaporiza humo, aunque a una temperatura inferior a la combustión completa, sostuvo Asqueta.

El cigarrillo electrónico “también produce daño”, motivo por el que quedaba equiparado a todos los productos de tabaco”, remarcó.

Asqueta dijo estar de acuerdo con los planteos de los diputados presentes, por ejemplo, los de la frenteamplista Cristina Lustemberg, quien detalló una serie de documentos que evidencian el daño que el tabaco y sus derivados generan en la salud de la población. “Los productos de tabaco calentado son dañinos para la salud, como lo son los productos de tabaco en general”, expresó el jerarca. Reconoció que es algo que plantean “los documentos de todos los grupos de expertos, [y] todas las sociedades científicas y académicas del mundo, me animo a decir”. Además, repasó que “los productos de tabaco son aquellos producidos y derivados de la hoja de tabaco que sufren sucesivos pasos de industrialización”.

Asqueta comentó que aún nadie solicitó el registro para importar o comercializar los productos habilitados, pero que sí “hay una circulación, que no se llama mercado, de organizaciones, por medio de comercio ilícito o por personas que van al exterior y como son productos pequeños los ingresan” fácilmente en bolsillos, carteras o maletas.

Compromiso vigente

Además de responder a las inquietudes de la comisión, Asqueta repasó los compromisos del MSP con las políticas antitabaco que en Uruguay se aplican desde hace más de 15 años, específicamente las que lleva adelante el Programa Nacional del Control de Tabaco.

En resumidas cuentas, expresó que el objetivo del MSP “es que la Ley [Antitabaco] 18.256 no sólo se mantenga, sino que se cumpla en sus preceptos integrales”. Con respecto al tema de la convocatoria, reiteró que “no sólo este producto [en referencia al cigarrillo electrónico] no está recomendado para dejar de fumar, sino que debe ser considerado como otros productos de tabaco”.

Poco antes de culminar su exposición, ratificó que tanto él como el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, han dejado claro en diversas intervenciones nacionales e internacionales que “la concepción del MSP es que todos estos productos de tabaco generan un daño al organismo”. “Muchas veces hay normativas que adoptan algunos organismos del Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo en su conjunto, que no siempre están en línea con las políticas” de los ministerios, dijo.