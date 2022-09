Los recientes cambios en el empaquetado de los cigarrillos, impulsados a través de un decreto que firmó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, continúan generando repercusiones, que incluso trascienden la esfera nacional, y hay organizaciones que con este telón de fondo no ven con buenos ojos la candidatura del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Facultad de Medicina de la Universidad de la República publicó una carta abierta dirigida a Lacalle Pou en la que expresa su “preocupación” por la vigencia del decreto y remarca que Uruguay pasó a ser el primer país que, luego de contar con una medida “singular y vanguardista” y “laudada internacionalmente” que hace a la protección de la salud, “retrocede” con argumentos comerciales que no están “debidamente fundamentados”.

Por su parte, la organización Campaign for Tobacco-Free Kids, que trabaja desde hace más de 20 años en la reducción del consumo del tabaco y sus consecuencias, emitió un comunicado en el que expresa que el retroceso del empaquetado neutro en Uruguay “es un síntoma de la influencia de las grandes tabacaleras en el gobierno”. Al igual que la Facultad de Medicina, la organización afirmó que Uruguay es el primer país de América Latina en exigir el empaquetado neutro, desde 2019, pero también el primero en retroceder en la política.

Para la organización, luego de grandes logros como el triunfo en la demanda que Philip Morris, la “tabacalera multinacional más grande del mundo”, le hizo a Uruguay, el gobierno actual “ha antepuesto los intereses de la industria tabacalera a la salud” de la población. La organización solicita a Lacalle Pou que revierta el decreto.

Piden la “inmediata derogación” del decreto

En tanto, la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco y el Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP) enviaron a Salinas una carta en la que, entre otras cosas, piden la “inmediata derogación” del Decreto 282/022, que flexibiliza la producción de cigarrillos.

El programa y la comisión, que no fueron consultados para la elaboración de la normativa, en un informe técnico que fue dado a conocer por el programa Así nos va, de radio Carve, al que accedió la diaria, remarcan que el empaquetado de los productos de tabaco “es un medio de comunicación fundamental” de la industria tabacalera con sus clientes, algo que respalda “la evidencia nacional e internacional”. Por lo tanto, “la regulación de dicho empaquetado tiene impacto en el consumo y en las decisiones” de los consumidores y en quienes aún no lo son. En cuanto a este tipo de cambios, advierten que “cualquier modificación de estos elementos tiene impacto en el consumo y por tanto en la salud de la población”.

Además, refieren a una serie de consideraciones que detalla el nuevo decreto, sobre las cuales en el informe técnico se alerta que “carecen de evidencia libre de conflictos de intereses”; por ejemplo, que la anterior normativa marcaba “la indiferenciación de origen en el propio cigarrillo, lo que se entiende [que] facilitaría la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados”. El informe responde que la normativa anterior “identifica el origen de los cigarrillos a través del empaquetado”, y que además “no existe ninguna evidencia científica que se requiera identificar cada cigarrillo” y eso debe estar presente en la caja, no “en el producto en sí”.

Sobre el argumento de que “el ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante”, el informe responde que no existe evidencia de que las modificaciones en el empaquetado de los productos propuestas por el decreto “sean medidas eficaces para combatir el comercio ilícito” de cigarrillos.

En resumidas cuentas, el documento argumenta cómo las sustituciones de los artículos que plantea el decreto “no son medidas para combatir el comercio ilícito” y permiten que los cigarrillos sean “más atractivos a través de técnicas de diseño empleadas por la industria tabacalera”, eliminando la uniformidad del empaquetado, además de que no se cumple con lo establecido en diferentes convenios marcos y leyes de las que Uruguay es parte firmante.

Preocupa que Salinas sea candidato a la OPS

La Coalición América Saludable (CLAS), una alianza de más de 200 ONG de América, que tiene como propósito prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles en la región, envió una carta al ministro de Salud Pública. En la misiva no sólo señalan el retroceso en materia de tabaco, sino que van más allá y dicen que, “desde la llegada de la nueva administración, se ha retrocedido en varias políticas de salud que tienen la intención de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, como ser alimentación saludable y control de tabaco”.

De hecho, subrayan que trabajarán para que “nuestra región no siga el ejemplo de retroceso en políticas públicas de salud” en Uruguay. Agregan que “estos retrocesos en políticas de prevención de enfermedades no transmisibles en Uruguay deberían ser una alarma para todos los países de América Latina”.

Además, indican que les “preocupa seriamente que el actual Ministro de Salud del Uruguay, el Dr. Salinas, sea uno de los candidatos a Director General de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, cuando “no sólo no ha defendido adecuadamente estas políticas de salud, sino que ha justificado estos retrocesos”.

Finalizan diciendo: “Vemos con preocupación que un cargo tan importante en la promoción de las políticas públicas y de la protección del derecho a la salud de toda la región pueda quedar en manos de un candidato que no ha velado por la protección de la salud pública en su propio país”.