Votación de subsidios económicos a ex trabajadores de Casa de Galicia, el 14 de noviembre, en la Cámara de Senadores.

El Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) anunció que en la mesa ejecutiva de este martes resolvió “rechazar enfáticamente” el veto presidencial a la ley que cubre parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia.

La medida pautada es un paro parcial de 12.00 a 15.00 el 6 de diciembre, día en que la Asamblea General sesionará para tratar el tema.El paro sólo se implementará en la atención en policlínicas. Los integrantes del SAQ pretenden acompañar a los extrabajadores al Parlamento.

El argumento del Poder Ejecutivo para vetar la ley es que asumir las deudas del exprestador va contra algunos artículos de la Constitución de la República y, a su vez, plantea “otras objeciones de derecho y mérito” que remarcan que el Estado debe hacer “un cuidadoso manejo de las disposiciones del erario y la contención del gasto público”, lo que en este caso no se puede garantizar porque “no es posible conocer durante cuánto tiempo y por qué montos el Estado deberá asistir” al Fondo de Garantía de Créditos Laborales, por lo tanto, la asistencia económica “afecta las disponibilidades del tesoro y altera la planificación financiera”. “A nosotros nos tiraron el fardo”, manifestó Lacalle Pou tras vetar la ley.. El SAQ no fue el único gremio que se pronunció al respecto. Luego de que se conociera el documento del Poder Ejecutivo con la justificación del veto, varios otros gremios a los que pertenecen los extrabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia emitieron un comunicado en el que calificaron como falsos los fundamentos del Ejecutivo para vetar la ley.