Test de Hepatitis C en la explanada de la Intendencia de Montevideo (archivo, julio de 2021).

A partir de este martes es obligatorio el control de hepatitis C al momento de tramitar el carné de salud. Así lo estableció un decreto emitido por el Poder Ejecutivo. La obligatoriedad del control de hepatitis C surge luego de que Uruguay fuera seleccionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para implementar programas para erradicar las hepatitis B y C, objetivo que este organismo se propuso para 2030.

El virus de la hepatitis C causa inflamación en el hígado potencialmente mortal, y se transmite a través de relaciones sexuales sin protección con personas infectadas, compartiendo agujas o con cualquier tipo de exposición de la sangre al virus. Según la OMS, la hepatitis causa la muerte de más de un millón de personas al año en el mundo, y en el caso de la hepatitis C, sólo 21% de las personas infectadas tienen un diagnóstico y sólo 13% un tratamiento.

El Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió 244 notificaciones de casos de infección por hepatitis C en 2022 y se estima que 15% de los trasplantes de riñón en Uruguay son secuela de esta enfermedad.

En este marco, el MSP comenzó en 2022 a implementar medidas como la primera encuesta nacional sobre hepatitis B y C, con el objetivo de diagnosticar la situación actual y la proyección de la enfermedad en las próximas décadas, y la confirmación de casos sospechosos por serología a través de test PCR. A estas medidas se suma la obligatoriedad del control para tramitar el carné de salud.

El antiguamente llamado carné de salud —actualmente control en salud— es obligatorio para todos los trabajadores, tanto del ámbito público como privado, y para personas que practiquen deportes.