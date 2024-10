El mes de octubre es considerado el mes rosa y se realizan distintas acciones para sensibilizar y concientizar sobre el cáncer de mama. Particularmente, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

En diálogo con la diaria, Sonia Waisrub, fundadora y presidenta de la asociación civil Dame tu mano, informó que se recomienda hacerse el autoexamen, que consiste en palpar las mamas y las axilas para detectar posibles hundimientos, venas dilatadas, bultos, secreciones o descamaciones, irregularidades en los contornos y cambios de coloración, o para chequear si tenés un “pezón umbilicado, segregación de líquido del pezón y dolor”.

A su vez, aseguró que es fundamental ir al médico, ya que “cuanto más chico sea [el tumor] y se detecte a tiempo, menos complicaciones tendrás a futuro”. Además, aclaró que “no es lo mismo que te saquen un cuadrante o un tumor, a que te saquen la mama”.

Más del 50% de las pacientes son diagnosticadas en estadios tempranos (I y II) y menos del 9% en etapa metastásica o diseminada. La realización de la mamografía consiste en detectar lesiones precancerosas o de la enfermedad en una fase temprana.

Se recomienda que las mujeres de la franja etaria de 50 a 69 años se realicen una mamografía cada dos años, mientras que las de 40 a 49 y 70 a 74 años deben consultar con su médico si corresponde hacérsela. Por otra parte, no se recomienda este estudio para mujeres menores de 40 años y mayores de 74 años, aunque se está evaluando por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) la posibilidad de que sea a partir de los 40 años.

Según Waisrub, “se está viendo muchísima mujer joven, menor de 50 años con cáncer de mama” y mujeres embarazadas. Por otra parte, aconsejó que quienes cuenten con antecedentes familiares se realicen la mamografía, debido a que “la mutación genética es entre un 5% y 10% el cáncer hereditario y el resto es un cáncer normal”.

Además de los antecedentes, también pueden influir otros factores: la susceptibilidad genética, la alta densidad mamaria y antecedentes ginecológicos, por ejemplo una menarca precoz o una menopausia tardía. En esos casos hay que estar atentos a los cambios en la mama con el autoexamen y realizarse los chequeos médicos correspondientes.

La ley 17.242 establece que las trabajadoras de la actividad privada y las funcionarias públicas “tendrán derecho a un día al año de licencia especial con goce de sueldo” para realizarse el examen de Papanicolau o radiografía mamaria u otros exámenes recomendados por el MSP para detectar cáncer de mama y cáncer cervical. A su vez, se les exonera del pago de tasa moderadora a quienes tengan entre 50 y 69 años.

“Cuídate, controlate y examinate”

Existen diversos tratamientos para esta enfermedad; los convencionales como radioterapia y quimioterapia, luego están hormonoterapia, mastectomía -cirugía para extirpar el tejido mamario- “y, quizá, una parte nueva que de inmunoterapia”, informó Waisrub. El tratamiento suele ser personalizado, ya que el médico tiene que “tratarte, ver qué tumor y estadio tenés”, para evaluar el tratamiento junto con el equipo multidisciplinario. Para la quimioterapia hay cascos fríos que “hacen que la pérdida de cabello sea menor” a veces.

Los síntomas que suelen presentarse en la etapa inicial son nódulos en la mama, hinchazón o cambios de forma de una mama, cambios persistentes en la piel de la mama, alteraciones del pezón, secreción por el pezón y nódulos en la axila. “La gente que fallece de cáncer de mama es porque nunca se trató, no quiso ir, es una persona mayor o los médicos no llegan a veces al interior”, ya que “hoy tenemos todo al alcance de las manos”, subrayó Waisrub.

La medicación de alto costo que debe consumirse cuando tenés cáncer de mama metastásico, es decir, cuando las células cancerosas se diseminaron y formaron nuevos tumores en otras partes del cuerpo, forma parte de la canasta de prestaciones del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS). También está incluido en la canasta el estudio del ganglio linfático centinela que consiste en realizar una biopsia para detectar si hay células cancerosas, en caso de que no “estén comprometidos los ganglios”, no te los quitan.

Por su parte, Zulma Camacho, fundadora y directora de la fundación Honrar la vida, quien tiene metástasis de hueso desde 2020 y una artrosis “severa” producto de los tratamientos “fuertes” que realiza, tuvo que solicitar un recurso de amparo para acudir a una medicación que mantiene detenida la enfermedad; fármaco que el Fondo Nacional de Recursos incorporó la cobertura a partir de 2022. “Te hacen una tomografía cada tres meses; si la enfermedad avanzó, te retiran la medicación porque no está sirviendo”, informó.

“100% de las mujeres que tengan que realizar un procedimiento de reconstrucción mamaria” pueden acceder a prótesis mamarias y el expansor de piel de forma gratuita, según anunció el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, durante una conferencia de prensa en el marco del Día Mundial de Lucha contra el cáncer de mama en 2022.

Asimismo, en febrero de este año quedó habilitada la resonancia magnética nuclear gratuita para pacientes con alto riesgo de contraer cáncer de mama, la cual no tendrá costo y podrán hacer uso de la misma los grupos de riesgo a partir de los 25 años. La franja etaria de 20 a 30 deberá complementarla con una ecografía y a partir de los 40 años con una mamografía, igualmente la ministra de Salud Pública, Karina Rando, aclaró que de ninguna forma la resonancia reemplaza la mamografía.

Respecto a si es posible volver a tener cáncer de mama, si bien “no es usual, se da mucho”, dijo Waisrub, quien es paciente hace 21 años de una mastectomía bilateral radical, pero considera que es impredecible el futuro: “Te toca o no te toca”. En su caso, le extrajeron las dos mamas y si bien está libre en ese campo, no sabe a futuro qué puede suceder, sin embargo no está “pensando todo el tiempo que va a volver”, ya que es una vez que salís adelante, la idea es “tratar de ayudar desde el lado de paciente” a otras mujeres.

Datos sobre el cáncer de mama en Uruguay Según datos del Registro Nacional del Cáncer para el periodo 2015-2019, anualmente se diagnostican 2000 nuevos casos de cáncer de mama, por lo que cinco mujeres son diagnosticadas por día y una de cada 11 podría desarrollarlo en algún estadio de su vida. A su vez, las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) dicen que cada año fallecen aproximadamente 700 mujeres por esta causa, que en promedio sería dos mujeres por día. El 78% se presenta en mujeres mayores de 50 años, pero se diagnostica un 5,5% en mujeres menores de 40 años y cerca de un 7% en mujeres de entre 40 y 45 años, según los últimos datos proporcionados por el MSP, y el 50% son diagnosticadas en etapa inicial.

De historias individuales surgen comunidades de apoyo

Con el propósito de acompañar a las pacientes operadas de cáncer de mama y ayudarse entre sí, es que surgen en 2007 la fundación Honrar la vida, que está actualmente en el Hospital de la Mujer Paulina Luisi del Centro Hospitalario Pereira Rossell y la asociación civil Dame tu mano. El primer caso es a partir de un grupo de mujeres con cáncer de mama del hospital que se conocieron en sala de espera y desde ese entonces decidieron acompañarse y acompañar a otras mujeres. El segundo, son tres mujeres que transitaron la enfermedad y decidieron unirse para apoyar a sus pares.

A partir de 2013, Dame tu mano tiene su Casa Sede que permite alojar a pacientes que se trasladan desde el interior del país a Montevideo para realizarse estudios o tratamientos y no tienen un espacio donde quedarse. La casa no tiene costo para las pacientes, cuenta con cuatro camas y se mantiene con una cuota social anual de $700 y también con lo recaudado en los tres eventos organizados durante el año: la zumbathon en mayo, el choco bingo para los socios y el maxibingo en el hotel Radisson para 550 personas. Actualmente, los socios activos son alrededor de 22 y los socios colaboradores entre 50 y 60.

Honrar la vida también tiene un hogar desde 2020 para mujeres en situación de calle que se encuentran en etapa terminal. Lleva el nombre Dinorah, en honor a la primera paciente, quien consideró a las madrinas de Honrar la vida como su familia. Las voluntarias son alrededor de 70 y hay 150 tejedoras de mantas en el país que mandan 2000 mantas todos los años en la campaña “tejiendo por la vida”. Tienen socios mensuales que abonan $100 o hasta $500 y el mayor ingreso es a través de la carrera de las 5K que se realiza todos los años en octubre. Tienen planeado difundir una publicidad para madrinas online, “mujeres que no pueden acompañar [presencialmente] y quieren ayudar de alguna forma”.

“Cuando nos sumamos al hospital, nos sumamos a todo lo que se le presenta a cada una en cada visita que hacemos”, ya que son las mismas pacientes que van a imagenología, donde reciben el diagnóstico con contención psicológica, luego a la sala de operación y finalmente al Hospital del Día a realizarse la quimioterapia, contó Camacho, y dijo que “si no tenemos una psicóloga que nos sostenga, es difícil arrancar todos los días”.

Actualmente están en busca de una casa que esté dentro de las inmediaciones del hospital, ya que la casa actual “no la podemos pagar”, a lo que calificó como “una pena”, porque además de ser “un proyecto hermoso”, están las máquinas para hacer pelucas y los talleres. También quieren arreglar la sala que se encuentra en el subsuelo del hospital para que sea “un lugar de encuentro” y contar con una camioneta para trasladar a las pacientes cuando les dan el alta y llevarles la canasta que les dan durante seis meses, con alimentos que les aporta a veces la Intendencia de Montevideo y artículos de higiene de la fundación.

Bancos de pelucas

En Honrar la vida realizan pelucas y brindan talleres y su objetivo es abrir bancos de pelucas en cada departamento del país, como hay en cada provincia de Argentina, donde han tomado capacitaciones. Si bien algunas personas dicen que las pacientes de extrema vulnerabilidad “tienen otras necesidades”, Camacho considera que son las que “más les desespera no tener pelo, porque ya están cascoteadas por la vida y además se ven en el espejo sin mamas y sin pelo”. Además del taller de pelucas, realizan yoga terapéutico para pacientes oncológicos y talleres de reinserción laboral. Por otro lado, en Dame tu mano tienen un banco de pelucas y en 2023 inauguraron una pequeña sala para probarse las pelucas y sentirse más contenidas. En este momento están con un proyecto de cortinas de pelo con una cola de caballo, como si fuera una “vincha de indio”, que luego te colocas un gorro o un pañuelo y durante el verano “es fresco y es una alternativa a la peluca” y puede realizarse con el propio pelo de la paciente. El préstamo de pelucas es para todo tipo de pacientes con cáncer.