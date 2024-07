Este martes culmina el plazo de diez días hábiles que el Ministerio de Salud Pública (MSP) le dio al Casmu para presentar un plan de trabajo que paute plazos y montos específicos sobre cómo va a manejar su situación económico-financiera y en qué utilizará los fondos que reciba, con el aviso de que, de lo contrario, podría intervenir la institución. Luego de recibir la información, la cartera evaluará si el Casmu accede al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), tal como lo solicitó el 17 de junio.

En este lapso de tiempo hubo diversas reuniones. En principio, las autoridades del MSP y de la mutualista concurrieron al Parlamento, específicamente a la Comisión de Salud Pública del Senado. Ante los legisladores de las dos cámaras, ambas partes dieron sus respectivas visiones sobre la situación de la institución, que, de hecho, resultan algo contrapuestas. Mientras que el MSP afirmó que los datos que tenía sobre el Casmu, brindados por la empresa, “no eran fiables”, el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, respondió que a través de los veedores designados por el ministerio se “revisaron todos los números y no hubo problemas” y que “los balances fueron auditados por una empresa externa y luego por economía de la salud” y “no hubo objeciones”.

Además, hubo reacciones en el sistema político. Una de ellas fue la del senador nacionalista Sergio Botana, quien expresó que está convencido de que las autoridades sanitarias buscan que el Casmu tenga el mismo destino que Casa de Galicia, es decir, que luego de ser intervenida la mutualista cierre.

En diálogo con la diaria, Botana dijo que lo que lo lleva a concluir que se está repitiendo el proceso es la negativa a la solicitud de garantía del fondo, la amenaza de intervención, “las afirmaciones [de las autoridades del MSP] sobre las presuntas malas gestiones [de la directiva del Casmu] o la generación de dudas al respecto” y “la aparición de publicidades de empresas médicas en los mismos espacios en los que había críticas a la empresa que se quería hacer quebrar”.

Desde el MSP se negó enfáticamente la intención de querer perjudicar al Casmu. Uno de los argumentos de la cartera es que la directiva de Casa de Galicia fue la que pidió ir a concurso, y entonces el juez decidió el cierre. Consultado sobre esto, Botana dijo que “lo pidieron porque se vieron obligados”.

Con respecto a la comparecencia de las autoridades en el Senado, Botana, que hizo diversas consultas con cuyas respuestas no quedó conforme, este martes manifestó que uno de sus mayores desacuerdos fue que con la ministra de Salud, Karina Rando, por hacer referencia al contador recientemente fallecido Ricardo Pascale, quien fue asesor del Casmu. Según dijo Rando, Pascale transmitió a las autoridades “que no tomáramos en cuenta esos flujos de fondo porque tenían inconsistencias; eso lo tenemos documentado en un correo electrónico”, aseguró.

Sobre lo que la mutualista entregará al ministerio, Botana consideró que “va a servir, porque esta vez el país ya vio toda la maniobra y no va a permitir que se haga de vuelta [lo que se hizo con Casa de Galicia], por el quiebre de la institución, por los usuarios y por el costo que eso tendría para el Estado”. Por otro lado, el senador afirmó que el plan de trabajo “se debió pedir antes de que la intimación trascendiera, tendrían que haberse puesto a trabajar en privado”.

Gallo: “Tiene que salir el fideicomiso, porque lo que tiene que primar es salvar al Casmu”

Por su parte, el diputado frenteamplista Luis Gallo, quien también estuvo presente en las comparecencias, añadió en diálogo con la diaria que al concurrir al Parlamento el MSP dio “la misma impresión” y los mismos datos que en instancias anteriores. La situación del Casmu “no varió nada de enero a la fecha; decían que los datos eran secretos, pero son los mismos, así que para nosotros no fue una sorpresa”, expresó.

Por su parte, “las autoridades pintan un panorama contrario, no es la realidad que vemos y la denuncia que tenemos los usuarios”, dijo Gallo. Para el diputado, la responsabilidad de lo que está pasando “la tiene el ministerio”, pero ahora “tiene que salir el fideicomiso, porque lo que tiene que primar es salvar al Casmu”.

De todas formas, remarcó que, a título personal, porque el tema aún no se discutió dentro de la fuerza política, lo mejor sería “intervenir, desplazar a las autoridades y realizar una auditoría”, la cual debería “pagar el Casmu”. Por último, dijo que sería bueno “entender que intervenir no es mala palabra”, y que no coincide con la teoría de Botana sobre la intención de querer cerrar la mutualista.