Una delegación en representación del directorio de Casmu, asistió este jueves a la Comisión de Legislación Laboral y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde realizaron una exposición acerca de la situación actual de la mutualista. Por la entidad asistieron el presidente, Raúl Rodríguez, el secretario, Juan José Areosa, la asesora Florencia Disegni y el encargado de la Unidad de Negociación, Juan Pedro Mir.

Sobre la exposición, el diputado por el Frente Amplio y presidente de la comisión, Gabriel Otero, comentó a la diaria que “lo que plantearon las autoridades del Casmu es que han tenido problemas de solvencia, y que han estado cubriendo mes tras mes con los préstamos, y que esta decisión política del Ministerio de Salud Pública (MSP) los perjudica en varios sentidos. Entre otras cosas porque lo primero que hicieron los bancos fue negarle lo que ellos tenían accesible hasta ahora”.

El legislador explicó que los directivos señalaron que la decisión del gobierno “los ha perjudicado fuertemente con el tema competitividad”, y agregó que plantearon que en los últimos días socios de la institución están recibiendo llamadas de otras mutualistas, intentando captar a afiliados que precisamente hoy están en Casmu.

Según indicaron en la comisión, la mutualista “venía realizando un trabajo fuerte para frenar la caída, ya que hace unos años atrás tuvo entre 270.000 y 280.000 afiliados, pero que actualmente está en 180.000. Básicamente, ellos fueron a defender la gestión”, dijo Otero.

Asimismo, afirmó que “fue una exposición más de defensa de la institución, y obviamente de la administración”. Por otra parte, contó que Rodríguez se refirió a la solicitud de un fideicomiso de 56 millones de dólares y argumentó que hace 15 años se pidió uno de 72 millones de dólares, que ya se devolvió. “Eso lo usaron como un punto dentro de la defensa. Piden ese dinero para inversión, funcionamiento y sostenibilidad”, explicó.

Otero señaló que las autoridades reconocieron que “fue deficitario” el manejo de la economía de la mutualista y la manera en que se llevaron adelante los negocios, pero aseguraron que “el déficit que tiene es manejable, que nunca recayó la atención de los afiliados y que, además, el Casmu colabora en términos de estudios científicos, que es proactivo y que enaltece la salud en el Uruguay”.

Otro de los puntos destacados por Rodríguez y el resto de la delegación fue que “actualmente no se estaban planteando despidos”, y que se habían llegado a alcanzar acuerdos con los trabajadores afiliados a la Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu). En ese sentido, destacaron que “están en paz con el sindicato”. No obstante, “no profundizaron mucho más que eso”, comentó Otero.

Sobre la posible intervención del gobierno y de las autoridades del MSP, Otero dijo que Raúl Rodríguez señaló que “la directiva había sido elegida democráticamente, y no tenían por qué ser intervenidos. No es necesario. Es una medida que debilita a la institución”. El legislador comentó, además, que los directivos presentaron documentos para demostrar que la mutualista no le debe a determinados acreedores.

El diputado sostuvo respecto a la intimación, que no le “cierra la actitud del Poder Ejecutivo y del MSP. No me cierra, de ninguna manera, de emitir esa intimación y perjudicar notoriamente a la institución. Entonces algo tenés que hacer ahora, si no la querés cerrar. Algo vas a tener que hacer ahora para generar un fortalecimiento y una credibilidad, porque a mí me parece bien que el Estado y quienes además están para eso controlen, [es] lógico [...]. Pero pasan los días y la posición del gobierno se debilita”.

“El Ministerio de Salud Pública tiene la última palabra”, dijo María Rosello del PC

Por su parte, la integrante de la comisión y diputada por el Partido Colorado, María Eugenia Rosello, dijo a la diaria que “la idea era que el directorio de la mutualista viniera a contar cómo es la situación actual. Esta es la Comisión de Legislación Laboral, por lo tanto, nuestro foco justamente son las fuentes laborales, y ellos vinieron a exponer lo que ya han venido exponiendo, concretamente cuál es la situación financiera y demás”.

“Nos presentaron información, a fin de demostrarnos cuál es la situación del Casmu, y darnos la tranquilidad de que están trabajando en el plan de reestructura que les exigió el Ministerio de Salud Pública para no intervenir la institución. Se hizo foco en eso. No hubo muchas preguntas de parte de los legisladores, que más que nada lo que se hicieron fue escuchar la exposición del presidente de la institución, Raúl Rodríguez”, contó la diputada.

Agregó que considera que la delegación de la mutualista aportó “datos precisos e interesantes”, y que ahora se aguarda al martes próximo, cuando presenten el plan de reestructuración que exige el MSP.

Acerca de la exposición del Casmu, comentó: “Quedé conforme con la presentación del Directorio. Conozco la institución y tenemos un diálogo profundo con las autoridades. Nos hemos reunido en otras instancias por otras situaciones que se han planteado y ellos nos han invitado a recorrer la institución”.

“Ahora esto depende de lo que evalúe el Ministerio de Salud Pública, que es quien está controlando esta situación y quién tiene la última palabra”, consideró.

Rosello señaló que del análisis que haga el MSP y de lo que aporte el Casmu, “puede surgir información” sobre si la mutualista será intervenida o no. “Todos sabemos que el Casmu nace en 2009 con un patrimonio neto negativo”, recordó, y agregó que “eso también hace que ya venga con una mochila bastante pesada”.

“No queremos otra Casa de Galicia”, planteó Daniel Caggiani del FA

Dirigentes de Afcasmu y de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) asistieron este jueves a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, para explicar su posición sobre la situación de la mutualista. El senador del Frente Amplio e integrante de la comisión, Daniel Caggiani, dialogó con la diaria sobre la comparecencia.

Al respecto, el legislador comentó que “manifestaron la inquietud de la no intervención de la entidad por parte del Ministerio de Salud Pública, algo que reiteró tanto el sindicato como la FUS, y que, por otro lado, el gremio se ha reunido con las autoridades de la entidad en un comité de crisis”, el cual se creó para elaborar el plant que deberán entregar al MSP”.

Con el respaldo de la FUS, el presidente de Afcasmu, Ariel Irigoytia, destacó que se está convocando a un diálogo con los diferentes actores que componen el Sistema Nacional Integrado de Salud para tener diferentes voces y opiniones y con base en eso trabajar para reformular el sistema, señaló el senador. Caggiani resaltó que Afcasmu tiene una mirada crítica del papel de las autoridades del MSP, “sobre todo después de que han hablado del tema en la prensa, han generado una situación de mayor deterioro institucional. Eso no se comparte”. “Hay que ver cómo se encamina la situación, para que las distintas decisiones que se tienen que tomar sean con una perspectiva de solución”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que decir que el Casmu puede ser intervenido “provoca un tembladeral en la institución y en el conjunto del sistema mutual”. Acotó que “cualquier tema más grave en Casmu podría ocasionar un problema desde el punto de vista asistencial de todo el Sistema Integrado de Salud”.

“Los trabajadores vinieron a dialogar en una posición mucho más acorde a la situación que se está viviendo en el Sistema Integrado de Salud, que la que están exponiendo las propias autoridades ministeriales y del gobierno”, concluyó el senador.