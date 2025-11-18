Movilización de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública frente a la Torre Ejecutiva, el 18 de noviembre, en Montevideo.

Este martes la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) convocó, a partir de las 10.00, un paro nacional de 24 horas con movilización desde la Intendencia de Montevideo, donde se hizo la concentración, luego pasó por el Ministerio de Economía y Finanzas y terminó en la Torre Ejecutiva, por “un presupuesto digno para la salud pública, condiciones laborales justas y el reconocimiento del trabajo” de los trabajadores de la salud.

Reclaman presupuesto para salarios, recuperar la cobertura médica por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Banco de Seguros del Estado, más personal —incluidos los suplentes— y la jubilación a los 55 años.

Durante el paro pueden verse afectados varios servicios, entre ellos consultas médicas en policlínicas, estudios programados, cirugías no urgentes y trámites administrativos. Se mantiene la atención a pacientes internados, emergencia y urgencia con dotación mínima.

“Agradecemos a los compañeros que están acá y a los que se quedaron en la guardia gremial, porque algunos legisladores hoy decían que íbamos a dejar los hospitales vacíos, pero estamos en la calle y en los hospitales como siempre lo hizo esta federación porque es lo que nos importa”, dijo en la oratoria que realizó en Plaza Independencia, al término de la movilización, Martín Pereira, el presidente de la FFSP.

A los que preguntan “por qué nos queremos jubilar a los 55 años, les queremos decir que tienen que ver lo que es atender un CTI de niños, ser el consuelo de una familia, el desgaste físico y mental”, continuó.

Sobre los salarios, agregó: “Dentro del sistema de salud hay salarios de 1.000.000 de pesos y más, contra nuestros salarios de 35.000 y 40.000 pesos, esto no es equitativo ni es parte de un sistema integrado”, reclamó.

Tras la movilización, en diálogo con la diaria, Pereira evaluó que la adhesión al paro a nivel nacional “fue muy alta” y participaron alrededor de 800 funcionarios. Si bien no habían solicitado reunión, al término de la movilización, en Torre Ejecutiva, entregaron una nota dirigida al gobierno con las principales reivindicaciones presupuestales. Antes se habían reunido con el directorio de ASSE y con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para trasladarles los mismos planteos.

En lo que va del año hubo más de 40 episodios de violencia hacia funcionarios de la salud

Por otra parte, este lunes El País informó que en lo que va del año funcionarios médicos y no médicos recibieron por lo menos 40 agresiones en distintos servicios de salud y por diferentes motivos. Pereira confirmó la cifra y agregó que el tema también compone los reclamos que se enmarcan en el paro. “Recibimos golpes de puño, ataques con arma blanca y distintas formas de violencia”, detalló.

Según Pereira, la federación notó un incremento en estas situaciones durante los últimos años. Los motivos son variados: falta de medicamentos, esperas y distintas disconformidades de los usuarios. “Se le planteó al Ministerio del Interior implementar barreras físicas con efectivos que estén presentes en los distintos centros de salud, sobre todo en los cambios de turno que se realizan a las 06.00, a las 18.00 y a las 00.00”, explicó.