Con centros en los 19 departamentos del país, este sábado se desarrolló una jornada nacional de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de promover que las personas nacidas a partir de 1967 adquieran las dos dosis recomendadas de la vacuna SRP (sigla que designa al sarampión, la rubéola y las paperas).

La campaña de vacunación había sido anunciada el martes en conferencia de prensa por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. En dicha oportunidad, la ministra manifestó que “Uruguay no puede perder la condición de país libre de sarampión”.

Días atrás se detectaron seis casos de sarampión en San Javier, Río Negro. Se trata de personas que habían viajado a Bolivia, y que no tenían la vacuna.

Lustemberg señaló que aproximadamente un 30% de las personas afectadas por sarampión presenta algún tipo de complicación de gravedad, mientras que un 25% requiere internación. Según informó el Ministerio de Salud Pública, los síntomas de la enfermedad son fiebre alta, una erupción roja en la piel que habitualmente comienza desde la cabeza, catarro, resfrío y conjuntivitis.

A través de su cuenta de X, Lustemberg afirmó este sábado que la jornada nacional de vacunación “está siendo posible gracias a miles de personas que se acercaron a protegerse y a proteger a quienes más quieren”. La ministra agradeció especialmente a “los equipos de salud y vacunadoras, que trabajan con dedicación en cada rincón del país, y a todas las instituciones públicas y privadas, por abrir sus puertas y acompañar este esfuerzo colectivo”.

“Cada punto de vacunación, cada equipo y cada persona que se suma hace la diferencia. Seguimos trabajando para que la salud esté siempre cerca. Les invitamos a pasar por los puestos de vacunación, nos cuidamos entre todos”, expresó Lustemberg.

Los centros de vacunación están instalados en distintas ciudades y localidades de todos los departamentos, con horarios que van desde las 9.00 hasta las 20.00. La información puede consultarse en la página web del MSP.