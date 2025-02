La normativa sobre la eutanasia es uno de los temas pendientes de la legislatura que terminó. Si bien uno de los proyectos sobre el tema presentados, el impulsado por el colorado Ope Pasquet, obtuvo la media sanción de Diputados en 2022, ninguno se aprobó de forma definitiva.

Varios legisladores del Frente Amplio (FA), entre ellos el diputado Federico Preve, quien durante los últimos años militó activamente la legislación de la eutanasia, hace meses aseguraron que el partido reflotará el tema en el período que comenzó este sábado. Sin embargo, el texto, que, según Preve, sería el mismo que se aprobó en la cámara baja, aún no se volvió a presentar.

Sin embargo, la eutanasia es uno de los temas que eligió el senador Pedro Bordaberry para sus 47 proyectos de ley iniciales, que el líder del sector Vamos Uruguay, del Partido Colorado, presentó al Parlamento Nacional en su regreso a la actividad política.

El senador propone modificar el artículo 37 del Código Penal sobre “homicidio piadoso”. Puntualmente, sugiere sustituir el artículo que indica que “los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”, para que se exonere de castigo a quien, “animado por un móvil de piedad, y a inequívoco y reiterado pedido de la víctima, diere muerte a una persona sometida a sufrimientos que considere insoportables, o le ayudara a suicidarse”. Además, el proyecto propone que quede exento de pena cuando se constate el “inequívoco y reiterado pedido”.

Por otra parte, indica que con anterioridad la persona debe haber accedido a los cuidados paliativos y que sólo se considerará que no se puede terminar con el sufrimiento cuando, según el equipo de cuidados paliativos tratante, “se esté ante síntomas refractarios que generen sufrimiento y no se haya podido acceder a la sedación paliativa o esta no fuere suficiente para superar el sufrimiento”.

Por último, establece una serie de requisitos tales como una solicitud que sea “directa y personal”: la persona consultada deberá “consultar sobre las posibilidades de tratamientos o soluciones para aliviar el sufrimiento y ayudar a superarlo, con profesionales especializados en la atención de situaciones de sufrimiento” y, en todo caso, se deberá ejecutar una nueva solicitud luego de transcurrido “un plazo suficiente” para que “el solicitante pueda reflexionar y adoptar una decisión más libre, seria y firme”.

Para Preve, la propuesta de Bordaberry propone “ir siete años para atrás”

En diálogo con la diaria, Preve manifestó que la propuesta “no cambia mucho la situación actual”, porque esa modificación en el Código Penal, “si bien exime de pena, eventualmente no despenaliza ya que las personas igual serían procesadas por delito”. A su vez, “obliga” a transitar los cuidados paliativos “independientemente de si la persona quiere o no”.

“Si bien avanza de una postura contraria a una que no es favorable pero no es del todo opuesta, no habilita el derecho a morir con dignidad, no tiene perspectiva de derecho humano y no consolida que el sistema de salud tiene que brindar a todas las personas el acceso a morir con dignidad a través de la eutanasia”, agregó el diputado electo.

Respecto del proyecto aprobado en Diputados en 2022, comentó que este martes en la coordinación de la bancada del FA se acordó volver a presentar la propuesta en conjunto con legisladores del Partido Colorado (PC), del Partido Independiente (PI) y del Partido Nacional (PN). “Es una iniciativa que regula el derecho de morir dignamente, un sistema de garantías bien concreto, que establece que el sistema de salud tiene que brindar un servicio”, resumió Preve. “Es mucho más abarcativo y no modifica sólo un artículo, como el de Bordaberry, que prácticamente propone ir siete años para atrás”, consideró.

En cuanto a los apoyos, más allá del oficialismo, Preve sostuvo que por el momento y de forma informal, el proyecto cuenta con el apoyo de Diego Echeverría (PN), Diego Riveiro y Felipe Schipani (PC) y Gerardo Sotelo (PI). En los próximos días el FA consultará a otros legisladores, entre ellos, Mario Colman y Fernanda Sfeir (PN) y Nibia Reisch (PC), e incluso a Bordaberry.

“La idea es que se despenalice la acción con una perspectiva integral”, concluyó Preve.