Esta semana la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados terminó de recibir a las delegaciones que definió al principio del período, para que se expresaran sobre el proyecto de ley de eutanasia que está en discusión. Está previsto que la próxima semana la comisión discuta la iniciativa, reciba “mejoras” en las que el Partido Nacional trabaja durante estas horas, y realice eventuales modificaciones, para luego votar el articulado y pasar el documento al plenario.

Los últimos cuatro grupos recibidos por los legisladores fueron el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Academia Nacional de Medicina (ANM), este miércoles, y el Ministerio de Salud Pública (MSP), el día anterior.

Según consta en un documento que los integrantes de la ANM le entregaron a los integrantes de la comisión, al que accedió la diaria, la posición de los médicos que integran el organismo no es uniforme aunque, “ante un intenso intercambio de opiniones”, expresaron: “Si se promulga la ley se debe respetar el principio de autonomía del sufriente en la toma de decisiones”, por lo tanto, la normativa debe ser “completa, no solo para solicitar asistencia para morir, también para decidir cuándo, dónde y quién lo asistirá, pudiendo ser él mismo”. En cuanto al médico, la academia planteó que se respete su libertad y no se le asigne de oficio. No obstante, “será su responsabilidad recibir la solicitud del paciente e informar sobre las opciones posibles”.

En diálogo con este medio, José Minarrieta, el presidente del SMU, explicó que el sindicato reiteró la misma postura que manifestó a los legisladores en las dos citaciones previas, que se basa en que como gremio no tienen una postura unánime porque se trata de una “decisión personal”. Sin embargo, entienden que las personas deben tener la posibilidad de decidir sobre el final de su vida así como lo hacen durante.

Sobre la propuesta actual, consideran que es eficiente y que brinda garantías, aunque, al igual que la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de la República, entienden que no es oportuna la participación de Fiscalía en la comisión de revisión que actuaría luego de dar muerte. ya que “criminaliza” la práctica. “En todo caso que sea el MSP quien comunique a Fiscalía la constatación de un eventual apartamiento del proceso”, agregó Minarrieta.

Por último, sostuvo que el Parlamento debe resolver por sí o por no pero no extender aún más la discusión sobre el tema porque “hay gente esperando y pasando mal”.

Si se aprueba la ley, el MSP brindará “la mayor equidad y calidad en la atención”, dijo Lustemberg

El MSP encabezado por su titular, Cristina Lustemberg, tampoco presentó una postura a favor o en contra de la eutanasia, pero, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Lustemberg resaltó dos aspectos en los que de aprobarse el proyecto, la cartera tendrá competencia.

Por un lado, el contralor y la vigilancia conforme a sus competencias propias y a las indicadas en la ley en cuanto a la regularidad del procedimiento y a que se cumplan “todas y cada una de las etapas que se prevé en la norma, fundamentalmente, las referidas al respeto a ultranza de la voluntad del paciente y de las garantías que se establecen con relación a los derechos fundamentales del paciente”, y por otro, la reglamentación de la ley.

Reglamentar la normativa deberá incluir aspectos que requieran ser desarrollados en cuanto a la previsión legal que, además, debe garantizar, como en otros aspectos del Sistema Nacional Integrado de Salud, “la mayor equidad y calidad en la atención, respetando siempre el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su salud”, y para tomar las decisiones se requiere información, la más completa posible. Por eso, desde ya, asumimos el compromiso de realizar desde este ministerio los mayores esfuerzos en cuanto a la difusión de los derechos a la salud, a conocer sus derechos y obligaciones para poder tomar decisiones y mejorar la calidad de vida”, agregó la ministra.

A lo anterior, Lustemberg sumó que le consta la preocupación de algunos legisladores por con la universalización de los cuidados paliativos: “Hoy estamos abocados a la reglamentación de la ley de cuidados paliativos, porque llamativamente no fue reglamentada, para nosotros, eso sí es una prioridad hoy”, consignó.