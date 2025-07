El Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) y el Hospital de Clínicas firmaron este lunes un acuerdo que permitirá hacer intervenciones quirúrgicas oftalmológicas a niños y niñas en el centro médico universitario. Según informó hace unos días, en un comunicado, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), este martes ya hay dos operaciones agendadas.

La firma se concretó en el anfiteatro del CHPR y estuvieron presentes la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, el director del Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, y el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva.

En primer lugar, Giachetto apuntó que al asumir las nuevas responsabilidades en este período, había una lista de espera de 330 pacientes que necesitan una intervención quirúrgica para mejorar la salud visual, y que si bien la capacidad de respuesta “se organizó muy bien”, esta “no permitía en los tiempos necesarios dar respuesta a todos”. El acuerdo implica la operación de 150 niños y niñas en seis meses.

Por eso le solicitaron ayuda al Hospital de Clínicas. Giachetto señaló que se les “ocurrió que este [Pereira Rossell] tendría que ser un centro que nos podía ayudar porque es un centro universitario formado de capacidades profesionales, una referencia”. “Decidimos generar una respuesta binodal porque tenía que ver, por un lado, con el fortalecimiento de nuestras capacidades aquí y, por otro, con el fortalecimiento de capacidades extra”, agregó.

Asimismo, el director del CHPR remarcó que “hace muchísimos años” que en el Clínicas “no se operan niños”, por lo que este acuerdo “es una cuestión totalmente innovadora” y “un proyecto sumamente importante en el marco de una solución para un problema real”. En una rueda de prensa dijo que el convenio está “abocado a reducir rápidamente, en un plazo de seis meses”, la lista de espera, en la que hay 330 niños con cataratas, estrabismo y otros problemas de la vista “sin resolver desde 2021”.

Consultado sobre cómo afecta a los niños y niñas en su educación el hecho de no ser intervenidos, Giachetto planteó que “un chico que tiene problemas visuales tiene dificultades para aprender, para incluirse” y esto “tiene repercusiones en su salud emocional y mental”. “No es una cuestión aislada” que se circunscriba “solamente a recuperar la visión”, aseguró, y continuó: “La visión y la audición son dos sentidos que nosotros necesitamos para procesar información y para la comunicación, por lo tanto, es importante la solución de esto si queremos realmente incluirlos y que sean individuos que puedan desarrollarse en su potencialidad”.

Para Lustemberg, es “inadmisible” la cantidad de niños y niñas en lista de espera

En su discurso, Danza destacó que “descongestionar” la lista de espera “no sólo permite celebrar la alianza estratégica entre ASSE y el Clínicas, sino que “además viene a devolverles la oportunidad a muchos niños y niñas de nuestro país que están esperando”.

“Desde que empezamos el gobierno, la ministra Lustemberg nos ha señalado que tenemos que acortar las listas de espera: 421.000 personas o consultas pendientes [entre ellas niñas, niños y adolescentes] tenemos en ASSE, y en la gestión de este período de gobierno redujimos 8% esa lista de espera”, subrayó.

Danza manifestó que la salud visual para los niños “es lo primero” y que se hará “al costo que sea”, y agregó que esto “genera ahorros”. Mencionó que en todo 2024 se hicieron 18 cirugías del tipo de las que se van a hacer en el Clínicas, y que sólo en junio de este año se hicieron 20.

Por su parte, Lustermberg afirmó que el hecho de “que haya tres niños en lista de espera desde 2021” y que hoy haya 330 “es inadmisible”. “Un niño que pudiendo tener una corrección quirúrgica ande con esa desviación ocular, teniendo una visión doble, en lo que significa la salud mental, en el aprendizaje, me resulta como demasiada dejadez”, lamentó.

En ese marco, expresó que el compromiso de su ministerio es claro: “Identificar los problemas reales, construir alianzas y traducirlas en soluciones para que la gente las sienta en su vida cotidiana”. “Este es el camino en el que creemos: decisiones basadas en evidencia, con rostro humano y con resultados medibles”, recalcó.

“Que cada futura sonrisa de un niño al reconocer a su familia con nitidez nos recuerde que las políticas de salud importan y que cuando trabajamos juntos los derechos se vuelven hechos y no un privilegio”, concluyó.

La unión entre la Udelar y ASSE “no sólo es posible”, sino que “es necesaria”

El director del Hospital de Clínicas afirmó que “todo esto no sería posible sin una concepción que están defendiendo las autoridades de ASSE actualmente” en relación con un planteo de Danza de “la necesidad” de que el hospital universitario trabaje en conjunto con ASSE “para resolver los problemas”, y agregó que “la idea es aportar en eso y concretar las cosas”. “Una de las condiciones que puso la ministra Lustemberg es que ella no iba a inaugurar nada si no estaban las cirugías concretadas realmente”, comentó.

Por su parte, Briva expresó que, como decano de la Facultad de Medicina, “es una alegría encontrar una demostración más de que la unión entre la Universidad de la República (Udelar) y el mayor prestador público de salud no sólo es posible, sino necesaria”. “Estamos en un año de transición para la Udelar, iniciando el rectorado del profesor [Héctor] Cancela, y es un año de definición de Presupuesto quinquenal. Para mí es realmente muy gratificante encontrar que una vez más la Facultad de Medicina de la Udelar no está esperando que venga el dinero del Presupuesto para ver qué hacemos”, remarcó.