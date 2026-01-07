A raíz de una alerta emitida por Nestlé Uruguay al Ministerio de Salud Pública (MSP), y ante la posible presencia de la toxina cereulida —producida por el microorganismo Bacillus cereus— en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de la fórmula para lactantes NAN 1 OPTIPRO, en su presentación de 400 gramos, la cartera resolvió el retiro preventivo del mercado de determinados lotes del producto.

Los lotes afectados son: 517628872A, con fecha de vencimiento 31/12/2026; 524128872A, con vencimiento el 28/02/2027; y 524728872A, con vencimiento el 31/03/2027.

Según informó el MSP, en caso de haber consumido alguno de los lotes mencionados, se recomienda vigilar la aparición de vómitos entre una y seis horas luego de la ingesta; diarrea entre ocho y 16 horas; así como decaimiento o letargo inusual, fiebre o irritabilidad. “Si el lactante presenta alguno de estos síntomas, se deberá consultar de inmediato con su médico tratante o prestador de salud, informando el producto y el número de lote”, señala el comunicado.

Para quienes tengan el producto en su poder, se recomienda conservar el envase para poder identificar el lote y la fecha de vencimiento, y comunicarse con la empresa para gestionar la devolución o el reintegro, según corresponda.

A partir de este miércoles, las vías de comunicación de la empresa son el teléfono 0800 2122, opción 3, de lunes a sábado de 9.00 a 20.00, y el correo electrónico [email protected].

Por dudas o consultas, también se puede contactar al Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios del MSP a través del 1934, internos 5081 y 5083, de lunes a viernes de 9.00 a 16.00, o mediante el correo electrónico [email protected].