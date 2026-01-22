El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó a través de un comunicado la presencia del virus Influenza A (H3N2) subclado K en Uruguay. Hasta el momento se identificaron dos casos en personas que viajaron al exterior.

La cartera explicó que no realizará el seguimiento individual de cada caso, en el marco de la utilización del sistema de vigilancia centinela, cuyo objetivo “no es la contabilización caso a caso, sino la evaluación del impacto sanitario y la anticipación de necesidades asistenciales”. En tanto, recordó que la vacunación contra la influenza es la principal herramienta para prevenir enfermedades graves, complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo.

La detección de estos dos casos se genera en un contexto de alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte sobre un aumento acelerado de la circulación de esta gripe estacional, particularmente de la variante H3N2, en distintas regiones del mundo, como Europa y América del norte, donde se reportaron “proporciones significativas” del virus.

El ministerio avanza en la preparación de la campaña de vacunación contra la influenza, el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y genómica; la preparación anticipada del Plan Invierno, considerando un eventual aumento de la demanda asistencial; el relevamiento de la capacidad instalada del sistema de salud y la actualización de las recomendaciones terapéuticas, en línea con las guías de la OMS.

A nivel regional, en Argentina se registró la primera muerte por este tipo de gripe. Se trata de un hombre de 74 años -de nacionalidad argentina, residente en España-, que permanecía internado desde hacía más de un mes tras haber contraído el virus antes de su llegada al país vecino, en diciembre.