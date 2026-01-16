Este jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un nuevo caso de sarampión y agregó que tiene nexo epidemiológico con “una persona permaneció en tránsito en el país por un período breve y que, durante su estadía, utilizó un servicio de transporte privado, lo que permitió identificar al chofer que lo trasladó, quien resultó contagiado y además se desempeña en el transporte urbano capitalino”.

Ante esto, el ministerio solicitó especialmente a las personas que hayan utilizado transporte urbano de la empresa Cutcsa en las siguientes fechas, líneas y horarios, que verifiquen contar con el esquema de vacunación completo con dos dosis contra el sarampión: 9 de enero: línea 116, entre las 5.00 y las 12.00; 10 de enero: línea 121, entre las 8.00 y las 15.00; 11 de enero: línea 116, entre las 18.00 y las 23.00; 12 de enero: línea 121, entre las 11.00 y las 18.00, y 13 de enero: línea 117, entre las 17.00 y las 23.00.

Por otra parte, la cartera recordó que quienes no puedan comprobar haber recibido las dos dosis de la vacuna contra la enfermedad deben concurrir a vacunarse a la brevedad al vacunatorio más cercano, independientemente del prestador de salud al que pertenezcan. La vacunación es gratuita y está disponible en todo el país.

Este viernes, en rueda de prensa, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, agregó que además del chofer están los contactos que volaron junto a la persona con sarampión, es decir, quienes compartieron el avión desde España hasta Montevideo y desde Montevideo hasta Chile. Hay personas que presentan síntomas aislados. Los uruguayos que tuvieron contacto estrecho tienen el esquema de vacunación completo, sostuvo.

Sobre los contactos del chofer que trasladó a la persona y luego dio positivo a la enfermedad dijo que hasta ahora se detectaron 33 contactos, con esquema de vacunación incompleto y sin síntomas hasta el momento, aunque permanecerán en observación durante tres semanas.

Sobre el brote registrado en el departamento de Río Negro Nozar dijo que ya está cerrado y que la evolución de todas las personas fue favorable; por otra parte, el comunicado de este jueves detalla que “se encuentra controlado”, y aclaró que caso confirmado en Montevideo tiene nexo epidemiológico vinculado a una persona de nacionalidad extranjera que visitó el país durante el período de transmisibilidad y fue posteriormente diagnosticada con Sarampión en Chile, sin relación con el brote anterior.

A su vez, el MSP continúa el seguimiento ante casos sospechosos y acciones ante casos confirmados. En este sentido, este viernes estará disponible para el personal de Cutcsa un puesto de vacunación en el lugar de trabajo.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que puede presentar complicaciones, pero que se previene de forma eficaz mediante la vacunación. Los síntomas más frecuentes son fiebre, erupción cutánea, secreción nasal, tos y conjuntivitis. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda consultar de inmediato al médico, evitando la concurrencia innecesaria a espacios cerrados y siguiendo las indicaciones del equipo de salud.