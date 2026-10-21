Autoridades desplegaron protocolos de control en liceo de Pando ante casos de tuberculosis

Los casos fueron detectados en dos adolescentes que concurren a la misma clase, que fueron dadas de alta y se encuentran bajo tratamiento domiciliario.

Las autoridades de la salud detectaron en los últimos días dos casos de tuberculosis en dos adolescentes que asisten a un centro educativo de la ciudad de Pando.

Según informaron varios medios y confirmó la diaria con la directora técnica del Programa Nacional de Tuberculosis de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLAEP), Gabriela Amaya, los casos corresponden a dos adolescentes que concurren a la misma clase de un centro educativo de la localidad. La jerarca indicó que las adolescentes ya fueron dadas de alta y se encuentran bajo tratamiento domiciliario.

Amaya sostuvo que, más allá de la “particularidad” de que los casos se dieron “simultáneamente”, no hay mucho más que destacar, y llamó a la tranquilidad, ya que hay cerca de 1.400 casos anuales de la enfermedad. Explicó que la CHLAEP se enteró de los casos “en el mismo momento del diagnóstico”, ya que estos “van a un registro nacional”, y que producto de ello desplegó una serie de acciones para “brindar tratamiento” y hacer el control de los posibles “casos de contacto institucional”.

Indicó que, en un primer lugar, esto implica la aplicación de un protocolo a través del cual se determina “quiénes son los verdaderos contactos de las personas que tienen tuberculosis”. Según explicó, la bacteria que causa la enfermedad se transmite principalmente por vía aérea y requiere un contacto prolongado para su transmisión, por lo que solo en algunos casos puede darse una transmisión. Asimismo, y aunque es menos frecuente, existen portadores latentes, por lo que no todos los casos son transmisibles, como en el caso de una de las adolescentes.

Es así que dijo que luego de concretar una instancia de diálogo con los adolescentes que concurren al centro educativo, algo que sucederá el viernes, se harán una serie de exámenes a modo de constatar otros posibles casos de infección. De ser así, explicó, “se proporciona un tratamiento preventivo”.

La directora técnica del Programa Nacional de Tuberculosis explicó que, dada la forma en la que evoluciona la enfermedad, es posible “planificar” y desplegar las acciones mencionadas “sin necesidad de salir corriendo”. “Esta es una enfermedad que se desarrolla tan lento, que permite tomarse todos estos recaudos, asegurar bien y después iniciar los preventivos”, resumió.