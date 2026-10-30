Lustemberg anunció que las mamografías para mujeres de 40 a 74 años serán gratuitas

La medida fue anunciada durante la inauguración de un nuevo Centro de Prevención y Diagnóstico de cáncer en Las Piedras.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, firmó una ordenanza que dispone que las mamografías anuales para mujeres de entre 40 y 74 años pasen a ser gratuitas. La medida busca facilitar el diagnóstico temprano del cáncer de mama y eliminar las barreras económicas para acceder a controles preventivos.

El anuncio se realizó durante la inauguración del Centro de Prevención y Diagnóstico de cáncer en Las Piedras, Canelones con la presencia de la ministra de Salud Pública y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza.

Lustemberg explicó que la medida establece diferentes frecuencias para los estudios según la edad de las pacientes. Las mujeres de entre 40 y 49 años podrán realizarse una mamografía gratuita cada año, mientras que aquellas de entre 50 y 74 años accederán al estudio cada dos años.

En Uruguay el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres y se diagnostican unos 18.000 nuevos casos por año.