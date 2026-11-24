La ministra dijo “yo no miento” y reconoció que el “error” en la resolución que redujo la sanción a Miralles pudo haber sido no desarrollar los argumentos con la profundidad que correspondía.

Alrededor de las 10.30 comenzó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de Soledad Barrera, particularmente por la decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles.

En su primera intervención, que se extendió durante más de una hora, el diputado interpelante, Federico Casaretto, agradeció a los cinco partidos políticos de la oposición por acompañar el llamado a sala, al entender que era importante llevar el tema al Parlamento. También señaló que la instancia “se demoró” porque antes se cumplieron otros pasos parlamentarios.

Casaretto recordó que ya le había pedido la renuncia a Lustemberg el 24 de noviembre de 2025, a raíz de la situación vinculada al multiempleo de Álvaro Danza, presidente de ASSE, y que volvió a hacerlo al conocer el proceso de revisión de la sanción a Miralles, porque entendió que la ministra “no brinda garantías” para la salud. “Se le mintió al Parlamento en reiteradas oportunidades y lo vamos a demostrar”, afirmó, y agregó que también “se ocultó información”.

En cuanto a los hechos, recordó que Soledad Barrera, una médica pediatra de 41 años, se sometió a una cirugía laparoscópica por una patología de vesícula. A los 20 minutos de la intervención presentó una bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca. Según relató Casaretto, la anestesista salió dos veces del block quirúrgico sin avisar: la primera, para ir al baño, y la segunda, “totalmente injustificada, para mojarse la cara porque estaba embotada”.

La paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y se le realizaron maniobras de reanimación. Casaretto señaló que Miralles le retiró el tubo que le suministraba oxígeno y demoró unos cinco minutos en volver a colocarlo. Según su exposición, la situación provocó daños encefálicos irreversibles y Barrera permaneció diez meses en esa condición, hasta que falleció. Además, afirmó que la anestesista completó el informe cinco días después.

La primera denuncia fue presentada por Rosario Barrera, madre de Soledad, mientras su hija estaba internada en el CTI. A partir de allí, el Ministerio de Salud Pública (MSP) inició un expediente en el que se denunciaba tanto a la institución como a Miralles.

Cristina Lustemberg, el 24 de noviembre, durante la interpelación en el Parlamento. Foto: Martin Hernández Müller

Casaretto sostuvo que cuando Lustemberg resolvió reducir la inhabilitación ya existía un informe de 2024 de 40 páginas elaborado por Magdalena Nicodella, médica legista, que analizó el caso y estudió un procedimiento realizado en la mutualista Universal. A partir de ese documento, cuestionó las declaraciones recientes de Lustemberg, quien había sostenido que existían elementos nuevos para revisar la sanción. “La primera falsedad: la ministra no tuvo ningún elemento nuevo en la mala praxis porque son del 7 de mayo de 2024”, afirmó.

El diputado también hizo referencia a las consideraciones de Universal, en las que ya se hablaba de “situaciones complejas”, como la falta de ampollas de medicamentos (entre ellos, morfina, fentanilo y propofol) y ausencias reiteradas. También mencionó la presencia de manchas de sangre en el pliegue del codo de la anestesista. Sin embargo, señaló que, como los distintos test realizados no permitieron comprobar una eventual adicción, no se siguió ese camino.

Posteriormente, el expediente pasó a la Comisión Honoraria de Salud Pública, un organismo con más de 90 años de historia que analiza este tipo de situaciones. La comisión resolvió aplicar una sanción de cinco años de inhabilitación. Casaretto cuestionó que, frente a un informe de “un compañero político”, refiriéndose al exdirector de Jurídica del MSP Martín Esposto, la ministra se hubiera quedado con el criterio de Esposto. Según sostuvo, este había identificado cuatro hechos graves en la actuación de Miralles: retirarle el tubo a la paciente, ausentarse del block, no acudir rápidamente al CTI y completar la historia clínica días después.

Antes de finalizar la administración anterior, la anestesista presentó un recurso para impugnar el dictamen de la Comisión Honoraria. Fue entonces cuando Lustemberg dispuso que el expediente “recorriera el área Jurídica del ministerio y que Esposto lo derivara a Martín Rebella”, otro funcionario del MSP. También se produjo un nuevo nombramiento en la Comisión Honoraria: Miguel Martínez Azuaga, una decisión que Casaretto señaló como no habitual ya que se discute entre los miembros quién ingresa cuando algún lugar queda vacante. A todos estos hechos Casaretto los calificó como “raros” en el contexto del caso y ante el pedido de Miralles.

Por otra parte, a nivel parlamentario, el diputado afirmó que desde el Parlamento en cuatro oportunidades le pidieron al ministerio que enviara la resolución de Esposto, porque, según dijo, sistemáticamente se sostenía que la decisión se había basado en el asesoramiento de Jurídica.

En mayo de 2026, durante una comparecencia en el Senado, Lustemberg solicitó confidencialidad sobre el tema y se afirmó que no había existido asesoramiento externo. En junio hubo otra comparecencia, en la que, según Casaretto, se profundizó en el asunto. Esposto estaba de licencia y concurrió quien lo seguía en el cargo. En esa instancia se explicó que la resolución había tomado antecedentes administrativos anteriores, es decir, que la decisión se había basado en otros casos.

Casaretto marcó una contradicción entre esas explicaciones: un mes antes, Rodrigo Márquez, el director general de Secretaría del MSP, había dicho que no se habían relevado casos de mala praxis, mientras que un mes después se afirmó que se habían considerado antecedentes para reducir la sanción. “Segunda mentira al Parlamento nacional, esto es censurable”, expresó. Además, señaló que el informe de Presidencia indicaba que no se había tomado ninguno de esos antecedentes.

En julio, durante una comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Constitución, Casaretto le preguntó a la ministra si respaldaba a Esposto y su informe. “Quiero decir que nosotros apoyamos la gestión que viene desarrollando el doctor Esposto”, fue la respuesta de Lustemberg. Según el diputado, Márquez agregó que le dejaban el expediente completo, pero que luego no quedó constancia de ello.

Casaretto relató que volvió a solicitar el expediente cuando Lustemberg concurrió al Parlamento por el Casmu, pero que no se lo entregaron. Posteriormente, Amin Niffouri realizó un pedido de acceso a la información pública y, en setiembre, cuando finalmente accedió a los documentos, pudo conocer que la decisión “se había basado en el asesoramiento de un funcionario de confianza y no en el área Jurídica del ministerio”.

Por otra parte, recordó que, en diciembre de 2025, cuando Miralles presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para recurrir la totalidad de la sanción, el MSP “se olvidó de responder en fecha”, y que recientemente ni Jurídica de Presidencia ni desde el MSP informaron a Miralles sobre la resolución del presidente de volver a la sanción inicial de cinco años. En ese sentido, afirmó que Presidencia terminó dándoles la razón a quienes dejaron sus cargos en la Comisión Honoraria. El interpelante también cuestionó el accionar del Colegio Médico del Uruguay y del Sindicato Médico del Uruguay, a los que acusó de haber salido a “blindar a la ministra”.

Entre las preguntas que planteó a Lustemberg, le consultó si le comunicó a la Comisión Honoraria que reduciría la sanción, si le solicitó una ampliación de los fundamentos, y si no lo hizo, por qué entendió que podía prescindir de ese intercambio. También preguntó quién asumía la responsabilidad por reducir una sanción que había sido estudiada por ese grupo de profesionales, y si la ministra sabe que algunos integrantes de la comisión llegaron a proponer una inhabilitación de Miralles por diez años. Además, preguntó qué cargo ocupa Rebella en el ministerio, por qué intervino en el expediente a través de un pase de Esposto del 24 de abril de 2025, y quiénes más accedieron a las actuaciones.

“Yo no miento”, respondió Lustemberg

A su turno, Lustemberg expresó: “De ninguna manera voy a permitir que, por más que tengamos disensos, se me califique con algunos términos. Yo no miento. Siempre coloqué la ética por encima de lo político sin medir los costos políticos que tenían esas decisiones”. “A la mamá de Soledad y a su familia les debemos respeto, escuchas y respuestas; nada de lo que explique hoy pretende relativizar responsabilidades”, agregó.

Reconoció que la resolución por la que su cartera redujo de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles no estuvo “suficientemente motivada”. La jerarca sostuvo que el “error” consistió en no haber desarrollado con la profundidad necesaria los argumentos jurídicos que llevaron a modificar la sanción que había impuesto la Comisión de Salud Pública en diciembre de 2024.

“Sí reconozco que el ‘error’ pudo consistir en no haber desarrollado los argumentos con el grado de profundidad que hubiera correspondido. Y en ese sentido puedo admitir que la resolución objeto del recurso no haya sido ‘suficientemente motivada’. Y no tengo inconveniente en reconocerlo en este y en cualquier otro ámbito”, afirmó.

Lustemberg insistió en que la decisión de reducir la sanción no implicó desconocer la gravedad de lo ocurrido ni cuestionar el trabajo de la comisión. Según explicó, el ministerio mantuvo la conclusión de que Miralles había incurrido en cuatro apartamientos de la práctica médica esperada y, por esa razón, conservó la inhabilitación profesional. La diferencia, dijo, estuvo en la valoración del plazo de la sanción.

La ministra sostuvo que la resolución de octubre de 2025 había mencionado los principios de “discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad” como fundamento para reducir el período de inhabilitación. Sin embargo, admitió que esos argumentos no fueron desarrollados de forma suficiente. “La motivación para diferir en el ‘quantum’ sancionatorio que fijó la comisión consistió en argumentos jurídicos y no de fondo”, señaló.

Para defender esa decisión, planteó que no existe un baremo específico que determine qué plazo de inhabilitación corresponde aplicar ante cada tipo de falta. A su entender, la administración debe ponderar las circunstancias de cada caso y procurar que la sanción sea proporcional a la conducta constatada. En ese marco, citó antecedentes de la Comisión de Salud Pública, entre ellos, el de un cirujano que fue suspendido durante un año por un error quirúrgico que tuvo como resultado la muerte de un paciente. Esa sanción fue confirmada por el TCA.

También mencionó otros casos en los que la comisión aplicó sanciones menores o mayores, aunque reconoció que las situaciones no son necesariamente comparables. Entre ellos, recordó el de un médico sancionado con una observación por un error de diagnóstico que provocó la muerte de una paciente y el de un ginecólogo inhabilitado por ocho años por omitir la atención de una adolescente de 14 años que posteriormente falleció. La ministra aclaró que los fallos del Tribunal de Ética del Colegio Médico no tienen la misma naturaleza ni responden a las mismas competencias que las decisiones de la Comisión de Salud Pública.

Los elementos que llevaron a volver a la sanción original

La ministra defendió que la decisión de Orsi de restablecer los cinco años de inhabilitación respondió a circunstancias que aparecieron después de la resolución de octubre de 2025. En particular, mencionó la condena penal de Miralles, un acuerdo transaccional celebrado en el ámbito civil entre la madre de Soledad, la anestesista y el Servicio Médico Integral (SMI), y la incorporación al expediente de una investigación realizada por la Sociedad Médica Universal.

La condena penal fue dictada el 18 de diciembre de 2025, cuando Miralles fue condenada como autora de un delito de homicidio culpable, en el marco de un proceso abreviado acordado con la Fiscalía. La pena fue de 24 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba, con distintas obligaciones y la prohibición de ocupar cargos en el ejercicio de la profesión y en el área de la salud durante ese plazo.

Lustemberg destacó que, en ese proceso, la anestesista reconoció su responsabilidad en los hechos, “lo que no había ocurrido en las distintas instancias administrativas”, dijo. “Por tanto, constituye un elemento clave a ser considerado a la hora de resolver el recurso”, agregó.

Otro de los elementos que incorporó fue el acuerdo transaccional de junio de 2026 entre Rosario Barrera, Miralles y el SMI. Según detalló, el prestador se comprometió a pagar 20.000 dólares y la anestesista otros 50.000 dólares, en un acuerdo que fue presentado para su homologación en la Justicia civil. La ministra aclaró que se trató de un acuerdo basado en “recíprocas concesiones”, pero sostuvo que también debía ser considerado al analizar el recurso presentado por Barrera.

El tercer elemento fue la investigación interna de Universal. Según explicó Lustemberg, Rosario Barrera incorporó ese informe como prueba documental al presentar el recurso contra la reducción de la sanción. El documento, elaborado a partir de un oficio de la Fiscalía en mayo de 2024, daba cuenta de que la institución había recibido información sobre presuntas actitudes irregulares de Miralles y había iniciado una investigación interna. También señalaba que la anestesista no había vuelto a ser convocada para procedimientos desde abril de ese año.

La ministra sostuvo que el MSP no había tenido acceso a esa investigación durante la tramitación anterior porque no había participado en el proceso penal en el que se incorporó el material. Por eso, afirmó que el ministerio tomó conocimiento de sus resultados cuando Barrera los presentó junto con el recurso. En este punto, la discusión con la oposición pasa por determinar qué información estaba disponible para la administración cuando resolvió reducir la sanción y cuál fue incorporada posteriormente al expediente.

Lustemberg agregó que también se produjo, en diciembre de 2025, la destitución de Miralles de su cargo en el Hospital Militar, como consecuencia de la condena penal.

La jerarca explicó que, cuando el recurso de Rosario Barrera llegó a Presidencia, la División Jurídica del MSP elaboró un nuevo informe que recomendó volver a los cinco años de inhabilitación. “La posibilidad de volver a la sanción original de cinco años partió de este ministerio”, afirmó. Según dijo, la Asesoría Jurídica de Presidencia coincidió con esa recomendación y el Poder Ejecutivo resolvió el 10 de noviembre de 2026 revocar la resolución ministerial de octubre de 2025 y confirmar la sanción original de la comisión.

De esta manera, Miralles se encuentra actualmente inhabilitada por cinco años, sujeta a una reevaluación profesional de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República. En paralelo, continúa en trámite la acción de nulidad presentada por la anestesista ante la Justicia, que se encuentra en etapa de diligenciamiento de prueba.

Falta de registros

En su exposición, la ministra también se refirió a las dificultades para reconstruir cómo la Comisión de Salud Pública analizó el caso y llegó a la decisión de inhabilitar a Miralles por cinco años. Dijo que no fue posible conocer cómo se desarrolló la discusión interna, qué consensos o disensos hubo entre sus integrantes ni qué elementos se ponderaron en cada instancia, porque no existen actas ni registros documentales de las deliberaciones. “No resulta que se hayan llevado actas ni registro documental de ninguna de las instancias llevadas a cabo en ese marco”, señaló.

La comisión dictó su resolución el 3 de diciembre de 2024, luego de estudiar el caso entre julio y diciembre de ese año. Para tomar la decisión tuvo en cuenta la historia clínica de Soledad, la investigación interna del SMI y el informe de Nicodella. Según la ministra, la comisión no diligenció pruebas durante el procedimiento.

La falta de documentación sobre las deliberaciones de la comisión fue algo que Lustemberg planteó como un problema a corregir. La ministra dijo que la nueva integración del organismo comenzó a revisar las herramientas disponibles para fortalecer su funcionamiento y las garantías tanto de quienes denuncian como de quienes son denunciados.

Al cierre de su primera exposición, sostuvo que el caso dejó aprendizajes personales e institucionales y planteó la necesidad de mejorar la trazabilidad de las denuncias y los informes, exigir respuestas oportunas a los prestadores, fortalecer la coordinación entre los organismos involucrados y revisar la normativa para establecer criterios que orienten la graduación de las sanciones. “Una autoridad debe ser capaz de explicar lo que hizo, reconocer lo que pudo hacerse mejor y actuar en consecuencia”, afirmó.