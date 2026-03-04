Este miércoles la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) publicó un comunicado en el que advirtió sobre “cambios sustantivos” en la Ley de Salud Mental, aprobada en 2017, en el marco del último presupuesto nacional aprobado.

El artículo 38 de la Ley de Salud Mental prohíbe “la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, públicos y privados, desde la entrada en vigencia de esta ley” y además que los que ya existen adapten “su funcionamiento a las prescripciones de esta ley, hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.

Establece también “el cierre definitivo de los centros y la transformación de las estructuras monovalentes”, así como una red de estructuras alternativas.

La INDDHH puntualizó que con la nueva ley de presupuesto “el párrafo fue eliminado en la nueva redacción aprobada” y “se suprimió la referencia expresa a la Ley de Salud Mental en un párrafo posterior, sustituyéndola por el término más general de “disposición”. Además, “se extendió el plazo para el cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes hasta el año 2029”.

El comunicado recuerda que sobre este último punto se desarrolló la exposición de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien en diversas declaraciones, incluso en una entrevista con la diaria, dijo que en el marco de la “estrategia nacional de salud mental y bienestar 2025-2029, queremos elaborar un plan de cierre, diseñar un plan de desinstitucionalización, fortalecer la red comunitaria de atención, que es un pilar muy sustantivo”.

Para la INDDHH, “las modificaciones introducidas, al suprimir la prohibición expresa de internación en establecimientos asilares, es una alteración estructural del sentido de la ley y del modelo de atención que ella estableció”. “Cabe recordar que el texto ahora eliminado fue el resultado de un amplio proceso de discusión social, técnica y legislativa que acompañó la aprobación de la ley”, agrega el comunicado.