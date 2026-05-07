Avión médico que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros que se cree estaban infectados con hantavirus del crucero MV Hondius, el 6 de mayo, en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó en rueda de prensa que la investigación sobre la muerte por hantavirus de una pareja de neerlandeses, que iba a bordo del crucero MV Hondius, arrojó que no estaban en fase de contagio cuando visitaron Uruguay. El navío también recorrió Chile y Argentina.

“Activamos a Vigilancia Epidemiológica, que chequeó a esas personas el tiempo que estuvieron en nuestro país [...] y puedo decir públicamente –garantizar– que esos turistas, que lamentablemente después tuvieron este desenlace, en el período en que estuvieron en nuestro país no estuvieron en la fase donde puede suceder el contagio. Eso ya está certificado y lo puedo comunicar, pero puedo dar tranquilidad a la ciudadanía desde ese lugar”, expresó.

La cartera de salud argentina, por su parte, informó este miercoles que implementó una “doble estrategia” para enfrentar el brote. Por un lado, envió insumos a los países involucrados y brindó asistencia técnica para manejar los casos, mientras que también se encuentra investigando de forma interna el origen de los contagios.

Según la publicación, hasta este miércoles se habían confirmado ocho casos entre los pasajeros y la tripulación, de los cuales tres fallecieron. También verificaron que la variante “corresponde a la cepa andes”, con antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro, Neuquén y el sur de Chile. A su vez, aportaron algunas fechas relevantes asociadas al itinerario de los turistas en la región: el 27 de noviembre de 2025 arribaron a Argentina y emprendieron un viaje con varias idas y vueltas entre los países vecinos.

Primero viajaron en auto durante 40 días, cruzaron a Chile el 7 de enero de este año y continuaron con su recorrido por otros 24 días. Reingresaron a Neuquén el 31 de enero, volvieron a Chile 12 días más tarde y volvieron a cruzar hacia Mendoza, desde donde viajaron por tierra durante 20 días para alcanzar Misiones. El 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 volvieron a Ushuaia, desde donde se embarcaron el primer día de abril, por lo que estuvieron al menos 14 días en territorio nacional.

“El riesgo para la salud pública es bajo” y “no es el comienzo de una pandemia”, afirmaron jerarcas de la OMS

Este jueves, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en una conferencia de prensa que la notificación la realizó Reino Unido el sábado pasado y que, de los ocho casos, cinco están confirmados y tres son sospechosos. “Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en los seres humanos. Las personas suelen infectarse por contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva”, señaló.

Indicó que en brotes anteriores del virus de los andes –y también “parece ser así en la situación actual”– la transmisión entre personas se asoció con “el contacto estrecho y prolongado particularmente entre miembros del hogar, parejas íntimas y personas que brindan atención médica”. En este caso, dijo que está confirmado que se trata de esa variante.

El jerarca indicó que las personas que permanecen a bordo del barco no presentan síntomas en la actualidad, aunque la OMS tiene conocimiento de “informes sobre otras personas con síntomas que podrían haber tenido contacto con alguno de los pasajeros”, además de que, con un tiempo de incubación de hasta seis semanas, “es posible que se notifiquen más casos” en el futuro.

“Si bien se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo”, afirmó. “Esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el comienzo de una pandemia de covid”, porque el virus es conocido y “no se propaga de la misma manera”, dijo Maria van Kerkhove, directora interina de la OMS para la gestión de epidemias y pandemias, en la misma conferencia.

Ghebreyesus sostuvo que el barco está navegando hacia las islas Canarias y se les pidió a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes. Un experto de la OMS se embarcó en Cabo Verde junto con dos médicos de Países Bajos y un experto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, al tiempo que la organización elabora “una guía operativa paso a paso para el desembarque seguro”.

A su vez, les informó a 12 países con nacionales desembarcados en Santa Elena: Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. También trabajan para identificar el origen del brote, investigando el “viaje de observación de aves” de la pareja, “que incluyó visitas a lugares donde estaba presente la especie de rata que se sabe que transmite el virus de los andes”.

“Es bastante poco probable” que la pareja haya transmitido el virus porque “tiene que haber un contacto muy directo”, dijo especialista local

El pediatra, microbiólogo e infectólogo Álvaro Galiana explicó a la diaria que el virus se encuentra “sobre todo en las zonas rurales o semirrurales”, y tiene variantes asociadas cada una con “determinado tipo de ratón”. Los contagios se dan “esencialmente por inhalación en los lugares que están cerrados donde ha habido ratones” y, tras la incubación, la persona genera “el síndrome cardiopulmonar por hantavirus”.

“El paciente que se infectó va a tener un cuadro febril con ‘chuchos’, dolores de cabeza, muchos dolores musculares y en muy pocas horas pasa a una dificultad respiratoria particularmente grave”, señaló. Indicó que el diagnóstico es complejo porque puede confundirse con otras infecciones y tiene una mortalidad “que puede rondar el 30% o el 40%, que, como siempre, también está vinculado con la patología previa que tenga la persona”.

La variante que señalaron las autoridades “se ha descrito que puede ser transmitida persona a persona” y eso puede ocurrir precisamente en un crucero, “un lugar cerrado donde no entra ni sale gente”.

Sobre el recorrido de la pareja en Uruguay, señaló que “es bastante poco probable” que hayan transmitido el virus, porque “tiene que haber un contacto muy directo”: “No veo como probable que por un contacto muy casual de ir a un negocio, por ejemplo, que la persona que estaba incubándola la haya transmitido y que enferme a otra persona. No es imposible, pero me parece poco probable”, afirmó.