Una investigación administrativa del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre compras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el gobierno anterior concluyó que el convenio con el Círculo Católico firmado en 2022 por el exsubsecretario y hoy diputado nacionalista José Luis Satdjian no se ajustó a la norma.

El informe final de instrucción, al que accedió la diaria, consignó que al momento en que Satdjian firmó el convenio para habilitarlo, el 9 de setiembre de 2022, el entonces ministro Daniel Salinas se encontraba “plenamente en funciones” e incluso había suscrito otras resoluciones.

Además, puso el foco en la “celeridad diferencial” que tuvo el trámite en comparación a los “plazos estándar”: “Mientras el convenio ASSE-CASMU requirió 61 días, el convenio ASSE-Círculo Católico se sustanció en 42 días, evidenciando una celeridad procesal no habitual”.

En línea con lo anterior, el documento determinó que no existió un “impedimento fáctico ni jurídico” que justificara la firma del exsubsecretario en función de la “presencia y actividad administrativa comprobada del ministro titular en la misma fecha”. También ratificó la “asimetría en los plazos de tramitación en beneficio de la institución Círculo Católico” y, asimismo, señaló la “inexistencia de acto administrativo que habilitara la firma del subsecretario en lugar del ministro”.

El texto también menciona el artículo 181 de la Constitución de la República. Subrayó que establece las atribuciones de los ministros y, como parte de ellas, citó: “Delegar a su vez por resolución fundada y bajo su responsabilidad política las atribuciones que estimen convenientes”. En ese sentido, planteó que no se encontró elemento que justifique de forma expresa la firma.

De esta manera, la División Jurídico Notarial recomendó en abril al director general de Secretaría del MSP, Rodrigo Márquez, que, como en la actualidad “no existe relación funcional que permita disponer sumario administrativo”, se evalúe “la presentación de denuncia de los hechos ante la Fiscalía competente”.

Por otro lado, sugirió que se disponga una nueva investigación administrativa para evaluar casos similares, en los que “exista manifestación de voluntad del MSP por persona diferente al ministro sin acto administrativo que así lo disponga”. La titular de la cartera, Cristina Lustemberg, envió el jueves 7 de mayo un oficio al presidente de ASSE, Álvaro Danza, para comunicar los resultados.

Según informó el semanario Búsqueda este miércoles con base en fuentes de la cartera, el MSP seguirá la recomendación y elevará en los próximos días a la Fiscalía General de la Nación (FGN) estas conclusiones.