Estudiantes de la Udelar investigan por primera vez la presencia de microplásticos en leche materna en Uruguay

El proyecto busca analizar unas 200 muestras de mujeres de todo el país y generar evidencia sobre un tema que apenas cuenta con antecedentes a nivel internacional.

Tres estudiantes de distintas facultades de la Universidad de la República —Fabiana Rodríguez, de la Facultad de Medicina; Carmina Hryhorczuk, de la Facultad de Ciencias; y Lucía Larrosa, de la Facultad de Química—, junto a dos tutores, Ricardo Faccio, docente grado 5 de la Facultad de Química, y Andrea Akar, docente grado 3 de la Facultad de Medicina, iniciaron una investigación para saber si hay presencia de microplásticos en la leche de las mujeres uruguayas.

El estudio tiene como objetivo generar información científica a nivel nacional sobre la posible presencia de microplásticos en leche materna y contribuir al conocimiento sobre lactancia y salud ambiental. Es el primer estudio de este tipo en Uruguay y en la región, y de uno de los pocos que se están desarrollando a nivel internacional.

La investigación cuenta con la aprobación del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Química, de la Comisión Nacional de Ética en Investigación (CNEI) del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC). El proyecto fue evaluado y es financiado por el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE).

La idea inicial del proyecto fue de Rodríguez y luego se sumaron las otras dos participantes, que también estaban interesadas en el tema de la lactancia en nuestro país. “En caso de que existan, queremos también cuantificarlos y asociar los valores con factores ambientales, la alimentación de las mujeres, qué ropa usan, así como rutinas faciales y otros hábitos de consumo que averiguamos a través de una entrevista que les hacemos a las voluntarias cuando realizamos la extracción de leche”, agregó Larrosa en diálogo con la diaria.

Fabiana Rodríguez, Carmina Hryhorczuk, Lucía Larrosa

Como antecedentes, cuentan con dos estudios de referencia, uno realizado en Italia y otro en Tailandia. En esos casos se basaron para obtener el protocolo a utilizar, el rango del puerperio a tomar y los tipos de microplásticos que buscan.

El primer estudio que detectó microplásticos en leche materna humana fue realizado en Italia y publicado en 2022. Los investigadores analizaron muestras 34 mujeres sanas una semana después del parto y encontraron partículas microplásticas en 29 de ellas, es decir, en alrededor del 75% de los casos. Identificaron materiales de uso común, como polietileno, PVC y polipropileno, presentes en envases, textiles y otros productos cotidianos. Los autores señalaron que la presencia de estas partículas evidencia una exposición ambiental generalizada y aclararon que los resultados no constituyen un motivo para desalentar la lactancia materna ya que sus beneficios siguen siendo ampliamente superiores a cualquier riesgo.

El segundo estudio, realizado en Tailandia y publicado en 2024, confirmó la presencia de microplásticos en leche materna y exploró además su posible relación con la microbiota de la leche. Los investigadores observaron asociaciones entre la presencia de estas partículas y cambios en la composición bacteriana de las muestras analizadas, lo que abre interrogantes sobre un eventual impacto en el microbioma que reciben los lactantes. Sin embargo, el trabajo no demostró efectos clínicos en los bebés ni estableció una relación causal entre los microplásticos y esas alteraciones, por lo que los autores concluyeron que se necesitan más investigaciones para determinar las consecuencias de esta exposición sobre la salud infantil.

Tomaron estas referencias porque en las Américas no existen antecedentes de este tipo, por lo que no saben si aquí obtendrán los mismos resultados o no, según explicó Larrosa.

Del proyecto uruguayo participar del proyecto mujeres de todo el país; de hecho, uno de los objetivos es que el estudio tenga alcance nacional. Deben ser mayores de edad, estar transitando desde el día 11 posparto hasta el primer año de lactancia y, a su vez, estar amamantando a un solo bebé. Las investigadoras concurren al domicilio para realizar la extracción.

Sobre las muestras, Larrosa dijo que aspiran a alcanzar 200, un número referencia, aunque si son más y logran cubrir los costos de traslado con los recursos disponibles, también las incorporarán. Este es un punto clave de esta, como de tantas otras investigaciones en el país: los fondos. Si bien cuentan con el apoyo del PAIE, ya están destinando recursos propios para poder continuar con el proyecto estudiantil.