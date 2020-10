El Decreto 90/020, de marzo de este año, conocido como decreto de austeridad, además de limitar el ingreso de vacantes en la administración central fija un límite máximo en la ejecución de los gastos. Una de las carteras afectadas por este recorte es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en especial las dependencias del interior del país. El problema es que de las 42 oficinas, 17 no tienen un abogado en el lugar, por lo que profesionales de otras localidades tienen que viajar para atender las audiencias y los acuerdos. Según funcionarios consultados por la diaria, cuando el profesional tiene que viajar cobra un viático si el lugar al que va queda a más de 50 kilómetros; si tiene que trabajar más de 12 horas cobra el viático entero (1.600 pesos), si no percibe la mitad. La frecuencia con la que los abogados viajan varía según la cantidad de audiencias y la localidad: algunas tienen hasta cuatro visitas semanales y otras, sólo una. Algunos funcionarios estiman que los recortes podrían resentir la atención, ya que habrá menos visitas, y temen no tener tiempo suficiente para sacar todas las audiencias adelante. Si bien algunas consultas se pueden hacer en otras oficinas o por otras vías, las audiencias y acuerdos tienen que ser en el lugar fijado en la primera instancia. Un ejemplo de este tipo de trámite es el que inicia un trabajador cuando considera que la liquidación hecha por la empresa en la que se desempeña no es correcta: para hacer ese reclamo tiene un año tras la finalización del vínculo laboral, pasado ese tiempo ya no puede hacerlo.

Andrés López, presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo (Afmit) dijo a la diaria que los viáticos, al estar dentro de los gastos de funcionamiento, fueron limitados. “Mentiría si dijera que estamos en una situación distinta de la que pueden tener otros organismos”, opinó, pero agregó: “Es verdad que al recortar ese gasto hay más extensión en el tiempo para hacer las cosas en esas oficinas chicas en las que no hay un servicio permanente; al viajar con menos frecuencia, hay algunas cosas que se demoran”. El dirigente señaló que a este problema se sumó el de la pandemia por la covid-19, porque mucho personal tuvo que dejar de cumplir con algunas funciones presenciales: “El MTSS tiene una población [de funcionarios] bastante veterana. En no mucho tiempo se jubilará entre 20% y 25% del personal; si no hay ingresos y se siguen dando los mismos servicios, algo habrá que hacer”.

López dijo que la incorporación de tecnología permitió mantener muchos servicios y recordó que en la década de 1980 había 1.400 funcionarios y hoy hay 740. “La nuestra no es una cartera que administre fortunas ni que tenga miles de funcionarios, siempre nos hemos manejado de una manera muy austera. El MTSS puede tener un período un poco mejor, pero al no tener un carácter recaudador y no tener caja registradora propia nunca fue el ministerio en el que se tira manteca al techo. En algún momento atamos con alambre y en otro con algún precinto plástico, mucha cosa se ha mejorado, sobre todo a partir de la negociación colectiva, porque adquirió mayor visibilidad. En el interior venimos cubriendo con lo justo”, comentó. El presidente de Afmit afirmó que si bien pudo haber alguna demora debido al recorte de viáticos, “hasta el momento no hubo omisión de los servicios”, y aclaró que el sindicato está haciendo un seguimiento de lo que pasa en las localidades en las que no hay un abogado fijo.

Sobre la incidencia de la pandemia pronosticó que cuando se terminen los seguros de paro el flujo de trabajo va a aumentar si esas personas son despedidas. “En términos generales, toda gestión se puede mejorar; es más: el Estado siempre está en constante modificación y cambio, pero cada maestrito con su librito. A veces se ve en dos gobiernos del mismo color que algunos ponen el acento en una cosa y otros, en otra”, reflexionó.

La otra mirada

Por su parte, Valentina Arlegui, directora general de Secretaría del MTSS, dijo a la diaria que las rutas que hacen los funcionarios para ir a las localidades chicas son complejas porque “a veces los circuitos no son los más eficientes”. “Lo que estamos haciendo es readecuar todos esos servicios. En el medio está la pandemia, por la que se cambiaron las frecuencias de los ómnibus. Inciden muchas cosas, no es sólo el recorte, sí se gasta un montón en viáticos, algo que tal vez no se justifica en el resultado. La idea es no afectar el servicio. En ningún momento se cortó nada, las audiencias se siguen tomando”, afirmó.

Arlegui comentó que el MTSS compró tablets para que los administrativos puedan atender a las personas y hacer consultas virtuales. “De esa manera el abogado no tiene que moverse ni gastar en pasajes ni correr el riesgo de andar en un transporte público [por la covid]”, Además comentó que están trabajando con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento para poder hacer las audiencias vía web: “Eso es un proyecto, pero de todas formas las audiencias se van a mantener, bajo ningún concepto se van a ver afectadas”.

Arlegui dijo que una de las posibilidades es que los abogados atiendan sólo audiencias y que las consultas queden para ser evacuadas de manera virtual.

Coincidió con López en que el personal de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior es la repartición más avejentada del MTSS, pero fue más precisa con respecto a los retiros: “Aproximadamente 40% se va a jubilar en este período”, lo que implica que “muchos de ellos sean personas de riesgo que durante los meses de pandemia han estado teletrabajando, eso también influyó en que no sea tan sencillo readecuar las cosas”.

Arlegui comentó que durante la pandemia la cartera sacó más decretos y proyectos de ley que en los tres años de la antigua administración, “no porque ellos fueran malos sino porque hubo muchos cambios”. Además, a pesar de que dijo que los servicios fueron recargados, destacó la actitud y el compromiso de los funcionarios para sacar adelante los trámites.

En la actualidad se puede hacer consultas por el teléfono 0800 7171, que funciona a nivel nacional, y se puede llamar a las 42 oficinas del interior entre las 9.00 y las 15.00; los teléfonos están en la página web del MTSS.