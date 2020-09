Como se había anunciado la semana pasada, el Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi (SUATT) realizó este jueves un paro con movilización reclamando que el Poder Ejecutivo publique el decreto para dar por finalizada la Octava Ronda de los Consejos de Salarios en ese sector.

El secretario general del SUATT, Damián Fernández, dijo a la diaria que partieron cerca del mediodía desde la sede del sindicato, ubicada sobre la calle San Martín, y marcharon hasta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el lugar mantuvieron una reunión con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, quien les informó que el documento será firmado en los próximos días.

“Nos dijo que el decreto ya está elaborado y se encuentra en la etapa de las firmas, en la que se revisa que no tenga errores de redacción, por ejemplo”, contó Fernández.

La semana pasada el sindicato había advertido que si no se publicaba el decreto en el correr de la semana harían un paro este jueves, porque las empresas estaban aprovechando este período para no pagar el laudo establecido en la Séptima Ronda.

A pesar de que el decreto está redactado, Fernández dijo que no están conformes con el contenido de este porque “es insuficiente”, ya que contiene una rebaja del salario real. “Si la proyección de la inflación es de casi 10% y nuestro ajuste salarial es de 1,6% en julio y la pauta de los privados es de 3% en enero, estamos por debajo de alcanzar la inflación”, dijo.

Lo que sí logró el SUATT, dijo Fernández, fue que no se aplicaran las pretensiones de los empresarios. Durante las negociaciones las empresas propusieron el no pago de viáticos ni de horas extras y que cada coche pasara a ser manejado por una sola persona, cuando hoy son por lo menos dos los choferes de los taxímetros. Como el Poder Ejecutivo no puede laudar sobre las condiciones de trabajo, el decreto sólo contendrá la pauta salarial.

“Quedaríamos conformes si tuviéramos un aumento salarial, pero ni siquiera logramos empatar con la inflación, lo que sí logramos fue frenar el avance de la patronal”, concluyó.