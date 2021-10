“El Consejo Directivo de Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] ha resuelto en el día de la fecha no acompañar la propuesta de convenio extrajudicial ofrecida”. De esta manera Inefop rechazó la fórmula para que Envidrio pudiera retomar sus actividades y dio por cerrado un largo periplo que inició en 2008, cuando se abrieron las puertas de la empresa recuperada por los trabajadores.

“La propuesta, que implica una quita de 60% de los fondos transferidos por el Inefop a Alenvidrio SA, no reviste las garantías suficientes que permitan aceptarla. Si bien durante el proceso hemos notado mayor apertura a proporcionarnos la información solicitada, esta proviene en su gran mayoría del propio interesado, sin intervención de un tercero imparcial que la refrende. Esto impide que el Instituto pueda tomar una decisión responsablemente fundada”, dice el correo electrónico enviado desde la Unidad Jurídica del Inefop que recibió Envidrio este martes por la tarde, al que accedió la diaria.

Ronald Rojas, integrante del directorio de Envidrio, dijo a la diaria que el Inefop era el último acreedor con el que debían arreglar y “el inversor le hizo varias propuestas mejoradas”, pero el instituto no aceptó, por lo que ahora la empresa será liquidada.

“Es casi inentendible. Se les iba a dar cierta cantidad, creo que alrededor de 94.000 dólares, ahora y después se iba a cubrir la deuda en seis o siete años. No entendemos cómo el Inefop decide no cobrar nada y mandar al resto de los acreedores a que tampoco cobren”, dijo.

“Este viernes 29 el juez va a dictaminar la liquidación de la empresa porque el Inefop dijo que no”, destacó. Rojas aseguró que no sólo quedan sin sustento las 50 familias que ya estaban en la empresa, sino que, con la nueva inversión, se iban a generar 100 empleados directos más, sumados a los trabajos indirectos, que Rojas estimó en más de 300. “Lo único que da para pensar es que es una venganza política”, subrayó.

Ismael Fuentes, integrante del directorio del Inefop en representación del PIT-CNT, dijo a la diaria que esta semana habrá una reunión en la que estarán los interventores, los inversores y los acreedores de Envidrio. “Lo que no hay es un acuerdo; el Inefop por mayoría, nosotros no estuvimos de acuerdo, no aceptó la propuesta. La empresa había hecho una propuesta de pagar una parte de la deuda antes del 31 de diciembre, con una quita importante, pero el Inefop dijo que no”, contó. Fuentes afirmó que un inversor no va a “meter plata en una empresa que va a estar fundida”.

En junio de 2020 el Inefop había enviado a Envidrio (Ebigold SA) a concurso de acreedores por deudas “incobrables” que superan el millón de dólares, según dijo el director general del Instituto, Pablo Darscht.

Antes, en diciembre de 2019, la jueza en Crimen Organizado Adriana Chamsarian procesó por el delito de conjunción del interés público con el privado al exdiputado del Frente Amplio (FA) Daniel Placeres. El pedido de procesamiento había sido solicitado por el fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco, tras considerar que desde su banca en el Parlamento Placeres había beneficiado a Envidrio apoyando iniciativas legislativas. La denuncia contra Placeres fue presentada en noviembre de 2018 por los diputados del Partido Nacional Rodrigo Goñi y Gonzalo Mujica, cuando ampliaron la denuncia por supuestas irregularidades en los préstamos que otorgó el Fondo para el Desarrollo (Fondes) y el Inefop a la empresa Envidrio.

Además de las denuncias, el Partido Nacional solicitó la conformación de una comisión investigadora sobre el asunto, pero esto fue rechazado por la Cámara de Diputados, con los votos del FA, tras recibir un informe en mayoría contrario desde la comisión preinvestigadora convocada al respecto.

Envidrio había recibido un préstamo del Fondes por 11 millones de dólares y en 2018 recibió otro del Inefop por 1,6 millones de dólares.