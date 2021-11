No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) convocó a un paro general de 24 horas para este miércoles. La medida se tomó en “rechazo contundente” a la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a votar en la negociación colectiva, cuando no hay acuerdo entre las partes, y por el cese de la negociación con las cámaras empresariales y la industria frigorífica, afirmaron en un comunicado.

A través de sus redes sociales los gremialistas expresaron que entienden “que está modalidad de medida gremial no es simpática” pero que “si no hay negociación, habrá conflicto”.

Salud FOICA — (@foica1942) November 24, 2021

El viernes pasado Foica no aceptó la contrapropuesta que presentaron las cámaras frigoríficas en el ámbito de negociación colectiva, no hubo acuerdo y por esa razón este miércoles se lleva adelante la medida sindical.

En esa jornada los empresarios establecieron que iba a ser su última propuesta y no iban a negociar más, algo que no cayó bien entre los trabajadores. Para las cámaras frigoríficas no hay nada más que hacer salvo esperar a que el Poder Ejecutivo llame a una votación y el conflicto se resuelva sin consenso.

Cuando se venza el límite del plazo de negociación y si no se llega a convenio ni se negocia una cláusula de paz, cada parte podrá llevar a cabo las medidas que considere necesarias para destrabar el conflicto.