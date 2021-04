“Somos la herramienta de apoyo al médico cuando las personas empiezan a tener distintas patologías y se sienten mal”, dijo a la diaria Lourdes Rapalin, presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA), diputada suplente del nacionalista Álvaro Dastugue y propietaria de Bethel Spa. CUGA redactó un proyecto de ley para declarar esencial la actividad física, el texto será presentado por Rapalin y cuenta con el apoyo de legisladores de Cabildo Abierto y del Frente Amplio (FA), según la legisladora suplente.

Para Rapalin “hay un daño intangible que hoy es difícil de medir. Se ha querido cortar la movilidad y por eso se cierran los gimnasios, cuando no hubo un solo foco. Quizá pasaron casos, pero se cumplió con el protocolo de desinfección, como en cualquier empresa. Se hicieron grandes inversiones para cumplir y se redujo el aforo, aunque los gastos siguen siendo los mismos. Hoy en día se le dice a la gente que no vaya al gimnasio pero están todos amontonados al aire libre, porque seguimos viendo grupos en espacios públicos con un profesor, que están en la informalidad”.

La representante nacionalista espera que el proyecto de ley, que se presentará la primera semana de mayo, sea complementado por legisladores de otros partidos. En ese sentido, contó que ya recibió el apoyo del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, que propuso que la actividad física sea una política de Estado, y del diputado del FA Gerardo Núñez. Este último confirmó a la diaria que lo comparte “en términos generales”.

Este año, producto del aumento de casos de coronavirus el gobierno tomó algunas medidas para disminuir la movilidad: se suspendió la presencialidad en la educación y se cerraron los freeshops en la frontera, las oficinas públicas –salvo servicios imprescindibles–; se suspendieron los espectáculos públicos, las fiestas y eventos sociales y se cerraron los clubes y gimnasios.

Rapalin es parte del partido de gobierno, sin embargo, aseguró que no estuvo de acuerdo con el cierre y se lo hizo saber al presidente Luis Lacalle Pou. “Entendemos la posición, yo entiendo lo que está pasando, pero no estoy de acuerdo con la medida y no la apoyo. Por supuesto que estoy en desacuerdo y no me he callado, porque tengo la ventaja de estar en un partido de hombres y mujeres libres que nos da la posibilidad de expresarnos”, comentó. Sobre la conversación con el presidente, relató: “Dijo que entendía todas las posturas, pero era uno de los grandes pedidos que le hacía el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario]. Él es un hombre deportista pero no es científico y, me lo remarcó hace 15 días, tiene que seguir las sugerencias de los científicos”.

Para Rapalin la mejor forma de mantenerse activo y evitar contagios es “tener a la gente en su burbuja en un gimnasio, que no es un club, es un lugar al que la gente va por algo específico y a cuidarse; en cambio, en los clubes hay mucho deporte de contacto. En un gimnasio la gente está en su grupo, las personas que van a una clase a las 8.00 no se juntan con las de las 9.00”, indicó. Además, dijo que es un rubro en el que se puede hacer la trazabilidad de un caso, y contó que hubo contagios fuera de los gimnasios y las personas avisaron para hacer informar al resto: “Tenemos todos los contactos. Lo bueno es que también podemos mantener una distancia de dos metros entre los asistentes”, lo que “hace muy difícil el contagio”. La representante contó que, según información del Ministerio de Salud Pública, hay 223 contagios en clubes deportivos, pero no sabe en cuáles: “Lo más probable es que estén incluidos los de la selección de Uruguay, o los de Nacional. Quizá en los vestuarios haya riesgo de contagios, pero están clausurados hace un año”.

Para la diputada suplente la actividad física es parte de la educación: “Está comprobado que se bajan los costos médicos cuando las personas hacen actividad física, por eso tiene que ser esencial. Si cuidamos la vida como el bien más preciado, tenemos que ayudar a prevenir”, dijo.

A pesar de la recomendación de los especialistas, los gimnasios privados son pagos y no son accesibles a toda la población; sobre esta realidad Rapalin dijo que está de acuerdo con que se coloquen aparatos para ejercicios a nivel público, pero aseguró que “es muy difícil que una persona que no está acostumbrada o no le gusta los use”. También dijo que de la manera en la que avanza la pandemia en la actualidad, los aparatos públicos no son un lugar seguro porque, según ella, no son desinfectados. “Hoy es contraproducente por la covid, pero después cuanto más gente los use es mejor”, comentó, y aclaró que como empresaria no ve en esos aparatos ningún tipo de competencia, como sí lo son los “profesores que están en las plazas al aire libre y no están registrados”

Con relación al texto que presentará, aseguró: “Tiene que haber políticas públicas de educación. La educación física no puede ser exonerada. Nosotros no lo contemplamos en el proyecto, pero ya hay un partido que lo va a sumar”. Además, contó que fue Manini Ríos quien propuso que se trate como una política de Estado; según el relato de Rapalin, el senador dijo: “La Cámara [CUGA] tiene el total apoyo de Cabildo Abierto”. Especificó que también se está trabajando con varias juntas departamentales para poder adaptar el proyecto a cada localidad.

Con relación a los anuncios realizados este lunes por parte del Poder Ejecutivo, dijo: “La extensión del seguro de paro fue algo que consiguió la Cámara de Comercio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya en diciembre, y el 23 de marzo, cuando fue el último cierre, estuve reunida con Mario Arizti [subsecretario de Trabajo] y nos dio la extensión del seguro de paro para el personal. Las exoneraciones de costo fijo de UTE y OSE es algo que ya teníamos; la extensión de los préstamos con garantía SIGA [Sistema Nacional de Garantías] es algo que hicimos en diciembre y vamos a tener que volver a hacer ahora. Los préstamos para pequeñas y medianas empresas son inaccesibles, porque la gente los está pidiendo para poder pagar BPS o DGI y para poder acceder a ellos te piden esos certificados al día. La gente ya tiene deudas que a esta altura son impagables. El gran problema que tiene el sector son los alquileres, pero el Estado no se puede meter porque son contratos privados; hay quienes han negociado con propietarios pero las deudas están, debería haber una garantía para el pago de los alquileres adeudados”, comentó.

Rapalin dijo que, como empresaria, hay cosas que no entiende, porque endeudada no puede acceder a un préstamo, pero a su vez el gobierno habilitó “un dinero por dos meses para personas que están en la informalidad, para esos profesores que no están registrados”.

Scotti coincidió en la importancia de la actividad física

Por su parte, Andrés Scotti, exjugador de la selección uruguaya de fútbol y uno de los propietarios del Centro Deportivo Integral Enfoque, coincidió con Rapalin en la importancia del ejercicio para la salud.

“La medida que más me preocupa es el bloqueo de la actividad, más que nada me preocupa por la salud de los uruguayos. El criterio de movilidad responsable que se aplica para ir a un bar o un shopping, ¿por qué no lo aplicamos para el cuidado de la salud?”, dijo. Aseguró que se siente “amargado y preocupado” porque se sigue dejando la actividad física y deportiva sólo como un momento de esparcimiento o un lugar de ocio. Además, comentó que el de los gimnasios es de los protocolos más exigentes y reafirmó las palabras de Rapalin sobre la posibilidad de hacer la trazabilidad de los usuarios.

“Está en el discurso que la gente haga actividad física en las calles, pero la ciudad no está apta para la actividad física, no está apta para andar en bicicleta como ejercicio, los parques no están preparados. Este sería el momento ideal para preparar las ciudades para la actividad física, para poder correr o caminar”, aseguró.

Con relación a los vestuarios, Scotti opinó que tienen cero riesgo de contagio si se mantienen los protocolos, “de hecho es un lugar de higiene y de distanciamiento natural por la intimidad. Es menos riesgoso que una comida entre amigos charlando. Están cerrados desde la ignorancia, porque se tomó como ejemplo el deporte competitivo, que se cerró para tomar una medida ejemplificante”, sostuvo.

En tanto Marcos Quintana, vocero de la Unión Danza, Gimnasios y Afines, dijo a Teledoce que las medidas del Ejecutivo no son convenientes. “No estamos facturando absolutamente nada y los préstamos no son viables, estamos teniendo uno de 25.000 pesos con costo cero en intereses, pero con eso no hacemos nada, después tenemos el de 100.000 pesos, pero esa es [la cantidad] que tenemos de costos fijos en un mes. Estaríamos sacando un préstamo para cubrir las deudas de un mes o de menos de un mes”.

Quintana dijo que es necesaria la apertura de carácter urgente el lunes 3 de mayo, con aunque sea un aforo de 30%, como estaban funcionado en diciembre de 2020.